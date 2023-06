Preminuo Silvio Berluskoni! Opaka bolest odnela italijanskog političara

Preminuo Silvio Berluskoni

Najpoznatiji italijanski političar Silvio Berluskoni (86) preminuo je u bolnici u Milanu, javili su italijanski mediji.

Berluskoni (86), koji je tri puta predvodio vladu Italije, bio je 45 dana na lečenju u bolnici zbog infekcije pluća u vezi sa hroničnom leukemijom koja mu je ranije otkrivena i otpušten je 19. maja.

Berluskoni je proteklih godina imao niz zdravstvenih problema, podseća Rojters.

Podsetimo, italijanski biznismen i političar rođen je u Milanu 29. septembra 1936. godine, a njegova biografija obiluju skandalima, optužbama za korupciju, aferama i kontroverznim poslovnim poduhvatima.

Nakon što je diplomirao na Univerzitetu u Milanu, Berluskoni je sredinom prošlog veka počeo kao preduzetnik, najpre 60-ih godina u sektoru nekretnina, da bi se 80-ih okrenuo medijskom sektoru (televizija i izdavaštvo). U politiku je ušao 1994. godine, osnivanjem pokreta Napred Italija (Forca Italija).

Profimedia

Do 1990-ih imao je više od 150 preduzeća, uključujući tri televizijske mreže i najveću italijansku izdavačku kuću.

Bio je premijer Italije 1994, u periodu 2001–2006, kao i 2008–2011, što ga čini posleratnim premijerom Italije sa najdužim, devetogodišnjim stažom.

Suočen sa sukobom interesa i drugim optužbama, podneo je ostavku u decembru 1994. Kasnije je osuđen za prevaru i korupciju, iako su presude na kraju poništene. Uprkos optužbama i kritikama njegove kontrole nad velikim delom italijanskih medija, on je ostao lider stranke Napred Italija i ponovo postao premijer 2001.





Berluskoni je bio kontrolni akcionar Mediaseta i vlasnik italijanskog fudbalskog kluba AC Milan od 1986. do 2017. Nosio je nadimak Il Cavaliere (Vitez).

Novinaru Gazete svojevremeno je, predstavljajući svoju biografiju "Epska priča o milijarderu koji je zavladao Italijom", rekao da ne namerava da napusti Milan sve dok klubu ne donese nove uspehe, a opisao je koliko mu znači ovaj klub.

- Već sam rekao deci da kada odem, ako žele, mogu da prodaju sve što im ostavim. Jedino da ne prodaju dve stvari: moju kuću u Arkoreu i većinu vlasništva nad Milanom - jasno je poručio Berluskoni.

Profimedia

On je jednom mestu u biografiji opisuje koliko je njegovo detinjstvo vezano za Milan.

"Istinski značaj Milana me podseća na moje detinjstvo, na mog oca. Pričali bismo skoro svaku noć kada bi se on vratio sa posla. U to vreme klub nije bio veliki, ali ja sam se identifikovao sa nekim od igrača i sanjao sam o Milanu. Kada sam upitan da kupim Milan, odmah sam se setio oca i odlučio da kupim klub", piše u knjizi o čoveku u čijoj je eri Milan pet puta osvojio titulu Lige prvaka i osam puta titulu Serije A.

Forbs ga je 2018. svrstao na 190. mesto najbogatijih ljudi na svetu sa neto vrednošću od 8 milijardi američkih dolara. Devet godina ranije, Forbs ga je svrstao na 12. mesto na listi najmoćnijih ljudi na svetu zbog njegove dominacije italijanskom politikom tokom više od dvadeset godina na čelu koalicija desnog centra.

Berluskoni je iza sebe ostavio petoro dece iz dva braka.