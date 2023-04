Obična haljina i stomak do zuba: Pogledajte jedinu fotografiju sa venčanja Milice i Aleksandra Šapića FOTO

Milica i Aleksandar Šapić venčali su se bez ikakve pompe

Bile su potrebne četiri godine zajedničkog života da Aleksandar Šapić izgovori “da” svojoj izabranici Milici. Bez velike pompe, proslavljeni vaterpolista, sada gradonačelnik Beograd, početkom 2015. i formalno je postao suprug.

Boško Karanović

“Kad malo bolje razmislim, jedan sam od retkih koji je imao priliku da se venča na poslu, to jest u opštini”, napisao je Šapić na Tviteru i obnarodovao da se oženio.

Pokušao sam da budem duhovit, ne znam da li sam u tome uspeo. Budući da se bavim javnim poslom, jasno mi je da moj privatni život intrigira, da je to domen koji je ljudima interesantan. Međutim, intimni život nikada nisam voleo da eksponiram, čak ni tokom sportske karijere. Ne zato što mislim da sam poseban, još manje zato što nešto krijem, jednostavno smatram da su to stvari koje bi trebalo da ostanu između mene i moje porodice. Nadam se da ljudi to razumeju i poštuju. Sa suprugom živim gotovo četiri godine, imamo dete, uskoro ćemo dobiti još jedno, tako da je venčanje više bila formalnost s ciljem jednostavnijeg funkcionisanja. Nismo pravili nikakvu ceremoniju, ali sam Milici obećao da ćemo to učiniti prilikom crkvenog venčanja – izjavio je gradonačelnik nedugo posle venčanja za HELLO!.

Boško Karanović

Čim mi je supruga, neko s kim živim, jasno je da me je osvojila, da mi je do nje stalo, da je volim i da nam je lepo. Činjenica da sa nekim živite i imate decu jasno pokazuje šta o njemu mislite. Reči preko toga su suvišne – kratko je rekao o tajanstvenoj supruzi koja mu je rodila dva sina, Maksima i Fedora.

Da je venčanje Aleksandra Šapića zaista bilo samo puka formalnost svedoči i činjenica da se Milica, koja je u to vreme bila u drugom stanju, udala u najobičnijoj haljini.

Instagram