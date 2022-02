Zaljubljena je u svoju porodicu, ali i tetovaže: Ova prelepa crnka je supruga Aleksandra Šapića (foto)

Jedan od najboljih vaterpolista koje je Srbija ikad imala Aleksandar Šapić po završetku aktivne igračke karijere vešto je zaplivao i u političkim vodama. Ipak, uprkos uspesima na profesionalnom planu on je pre svega porodičan čovek, kome su na prvom mestu sinovi Maksim i Fedor, kao i supruga Milica.

Boško Karanović

Aleksandar Šapić se dva puta ženio. Sa Ivanom Šljukić bio je u braku četiri godine, a razveli su se 2009, nekako u isto vreme kad se oprostio od vaterpolo-karijere.

Sa sadašnjom suprugom Milicom venčao se 2015. godine, u užem krugu porodice i prijatelja. Ona je nekoliko dana kasnije na društvenim mrežama objavila da se udala i da je uzela suprugovo prezime.

Atraktivna gospođa Šapić svojevremeno se bavila modelingom, ali je posle ulaska u brak batalila karijeru i posvetila se porodici.

Instagram

U retkim prilikama kada se sa Aleksandrom pojavi u javnosti, najčešće na nekoj sportskoj manifestaciji, neminovno privlači poglede prisutnih, kako lepotom, tako i brojnim tetovažama. S obzirom na to da je i njen muž, koga smo godinama gledali u bazenu, istetovirao svoje telo, reklo bi se da im je to zajednička strast.

‒ Uz Aleksandra rastem i učim u svakom smislu, a verujem i on uz mene. Da nema njega, ne bi bilo ni moja dva anđela, i hvala mu na tome. Volim ga jer je to što jeste i jako sam ponosna zbog toga ko je bio i ko je danas. Nadam se da ćemo potrajati do kraja naših života u ovom ludom vremenu ‒ izjavila je svojevremeno Milica Šapić. Instagram