I da je želeo da ga sakrije, ne bi uspeo: Vanbračni sin Harija Varešanovića je očeva kopija, ovolika sličnost je neverovatna FOTO

Hari Varešanović u mladosti nije mogao da se spase žena. To mu je, kako je jednom rekao, bio jedini porok. Iako je bio oženjen, popularni pevač dopuštao je sebi i poneki „izlet“. Sa prvom suprugom Aidom ima Nađu i Damira, a 1991. godine, dok je još bio u braku, dobio je i vanbračnog sina Maka.

Iako se pričalo da Hari dugo nije znao da on postoji, Makova majka, izvesna Maja iz Sarajeva, to je demantovala. Navodno, od početka je bio upućen u trudnoću i brinuo o sinu, ali se nije previše mešao u vaspitanje. I nikad nije krio da ima još jedno dete. Sve i da je to želeo, ne bi mogao – Mak je njegova kopija, slažu se mnogi.

Takođe, Maja je u izjavi za medije pre nekoliko godina rekla da ona nije kriva za krah Harijevog prvog braka i da joj smeta što uz Maka u svim novinama stoji da je vanbračni sin. On je sad već zreo čovek, srećno je oženjen i živi u Nemačkoj.

‒ Sinovi Mak i Damir su informatičari, ćerka Nađa je doktorka, ima dvoje dece. Oni su u Nemačkoj i Sloveniji, zadovoljan sam kako su se snašli. Svi su stručnjaci u svom poslu. Hvala Bogu, niko nije povukao pevanje na mene – izjavio je svojevremeno Hari, koji je sreću pronašao u drugom braku, pored lepe Osječanke Jasminke.