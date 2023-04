Ćerka Sofija otkrila uzrok smrti Tanasija Uzunovića: Evo šta se desilo na VMA, porodica zatečena

Ćerka Tanasija Uzunovića otkrila uzrok smrti slavnog glumca

Glumac Tanasije Uzunović (81) preminuo je 10. marta, a sahranjen nekoliko dana kasnije u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Ćerka Sofija, takođe glumica, podelila je sa javnošću sećanja na oca i otkrila uzrok njegove smrti.

ATA Images

‒ Tata mi je stavio glavu na rame, zagrlio me i rekao da bi voleo da poživi još malo, da bi bio još neko vreme sa mnom i sa mamom. Insistirao je da ga puste da kod kuće provede bar jedan dan. Mama i ja smo ga dovele u subotu, a vratila ga je Hitna pomoć već u nedelju ujutro, pošto mu je bilo loše. Mada sam znala da je njegovo stanje ozbiljno, nadala sam se da će se i sada izvući, jer ovo nije bio prvi put da je završio u bolnici. Nažalost, njegov organizam nije uspeo da se izbori sa emfizemom pluća, od koga je bolovao godinama, a stanje je dodatno pogoršala infekcija sa kojom se borio još od početka januara – ispričala je Sofija Uzunović za magazin Gloria pa otkrila da je iz medija saznala za očevu smrt.

Ata Images

‒ Mama je pozvala VMA da pita šta se dešava s njim, jer je bio na intenzivnoj nezi gde su posete zabranjene, i doktor joj je rekao da je tata preminuo. Na njeno pitanje kako je moguće da nam niko od pola četiri ujutru do dva po podne nije to javio, dobila je odgovor da nije mogao da se očita ceo broj njenog telefona, kao i da takve vesti saopštavaju telegramom. Iako je prošlo više od tri nedelje od tatine smrti, telegram sa obaveštenjem sa VMA nije stigao na našu adresu. Zbog svega toga obe smo bile u velikom stresu i šoku, to nas je baš potreslo. Da tata nije bio poznata ličnost, ko zna, možda ne bismo ni saznale da je preminuo – zaključila je ćerka Tanasija Uzunovića.