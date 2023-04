Ženi se brat Marko! Popularni glumac blista pored ćerke poznate pevačice, prva fotografija sa tajnog venčanja FOTO

Glumac Marko Janketić brižljivo čuva svoju privatnost. Nedavno je u tajnosti po drugi put postao otac, a porodičnu sreću uvećala je još jedna devojčica. Lepe vesti otkrila je ponosna baka Svijetlana Knežević.

“Maločas se rodila Lenka, Marijina i Markova, moje peto unuče”, otkrila je glumica na društvenim mrežama.

ATA Images

Ko je i kako izgleda tajanstvena izabranica Marka Janketića potpuna je nepoznanica. Glumac je tek jednom prilikom, kada je dobio prvu ćerku, kratko ispričao:

- Mama je divna žena, ne bavi se javnim poslom. Razumeli smo se i sporazumeli iz prve što je, pored velike ljubavi i međusobne privlačnosti, presudno uticalo da izgradimo kvalitetan odnos – otkrio je Janketić za magazin Gloria.

- Ima jedan divan stih iz pesme „Na Bogojavljensku noć“ Đorđa Balaševića koji kaže: „Bila je moja ljubavnica, saborac i drug“. To su tri najvažnije kategorije koje su presudne za vezu. Da imate strast, da budete saborci i bijete iste bitke, a ne svako svoju, i da jedno drugome budete najbolji drug. Jer ima nešto što se ne govori nikome osim najboljem drugu, odnosno partneru. Sve to me je privuklo, nas dvoje imamo iste ideje o tome kako život treba da izgleda, iste ciljeve i vizije.

Dalibor Danilović

Sin legendarnog Miše Janketića istakao je da mu prija mirniji tempo i porodični život.

‒ Poslednjih godina sam toliko jurio upravo zato što nisam imao sigurnu luku. Sad vodim računa o ograničenju, znatno sam usporio. Porodica me okupira, ona je moja snaga i motivacija za rad, da joj obezbedim gnezdo. To je valjda prirodno.

Da li je Marko Janketić vezu sa Marijom ozvaničio nije potvrđeno, tek juče je na Instgarm profilu Ljubice Njegomir, ćerke pokojne Merime Njegomir, osvanula fotografija sa popularnim glumcem uz krataku poruku “ženi se brat Marko”. Instagram

Ukoliko je Janketić taj koji je stao na ludi kamen, ostaje nam samo da čestitamo!