Miodrag Radonjić konačno progovorio o sinu i supruzi: Nije bio spreman za ulogu oca, jedno ga najviše boli

Miodrag Radonjić o sinu i ženi Milici

Miodrag Radonjić zauzeo je svoje zasluženo mesto kao jedan od najpopularnijih glumaca svoje generacije. Uprkos tome što uz slavu ide pojačano interesovanje za njegov privatni život, glumac i dalje uspeva da svoju intimu sačuva od medija.

Suprugu Milicu dugo je krio od javnosti, ali dolaskom njihovog sina Save pre nešto više od dve godine ne propušta priliku da pohvali svoju izabranicu koja je stub njihove porodice. Miodrag je priznao da je vaspitanje Save u velikoj meri prepustio Milici, jer je ona psihološkinja po struci.

- Ja se iskreno mnogo više oslanjam na nju jer stvarno neke stvari mnogo bolje zna i bolje primenjuje od mene, ali opet sa druge strane mislim da je važno da ja nekada podvučem tu granicu jer svaka majka ima to nešto čudno ono što se kaže “mamin sin” - priznaje glumac u emisiji “Balkanskom ulicom”.

Radonjić je imao i šta da kaže o pripremi za najvažniju ulogu života, ulogu oca, te kako je neozbiljno tvrditi da postoji trenutak kada muškarac postaje spreman da započne taj deo svog života. On sam nije bio spreman, ali smatra da čovek na to ni na koji način ne može da se pripremi za to potpuno novo iskustvo, dodajući da se sve nauči usput. Priznaje da se samo na jedno nije navikao, a to je da vidi patnju u očima malog Save.

- Kada sam snimao u Hrvatskoj pozovu me na video poziv i sve super, ali kada prekinemo on se rastuži. Teško je - iskren je bio Miodrag.