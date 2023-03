Izgubila je sina 7 dana po njegovom rođenju: Popularnu glumicu gledamo u seriji Zakopane tajne, iza njenog osmeha krije se strašna bol

Milica Milša, Srna Lango, Danijela Vranješ, Danica Ristovski, Snežana Jeremić Nešković samo su neki od glumaca koji su došli na svečano prikazivanje prve epizode serije „Zakopane tajne“, koja se od sinoć prikazuje na Pinku.

Vidno raspoložena, ekipa je zajedno sa scenaristom Žarkom Jokanovićem s nestrpljenjem čekala da pogleda telenovelu na kojoj su vredno radili, a jedna glumica privukla je posebnu pažnju.

Ata Images

Snežana Jeremić Nešković imala je zapaženu ulogu u „Igri sudbine“, gledali smo je i u filmu „Jagoda u supermarketu“, ali i u drugim televizijskim projektima.

Sinoć je blistala na svečanoj premijeri „Zakopanih tajni“, ambicioznom projektu u kojem joj je poverena jedna od nosećih rola.

Ata Images

Inače, malo ko zna da se iza osmeha lepe glumice krije velika tragedija koju je doživela 2013. godine, kada je samo sedam dana posle porođaja izgubila bebu i osetila najveću bol svakog roditelja.

Sin Mihajlo, začet vantelesnom oplodnjom, preminuo je usled srčanih problema, što je potpuno slomilo Snežanu i njenog supruga Predraga Neškovića.

Ata Images

– Bilo je to 2013. Za mene je to godina sreće, nade, iščekivanja novog života i, naravno, silno željenog deteta. Iskusila sam kako je biti majka i mada je trajalo kratko, bilo mi je drago što sam videla i osetila sina. Posle toga nam je trebalo tri godine da ožiljci zacele, da se odmorimo i krenemo u novu borbu, jer je vantelesna oplodnja velika mentalna i fizička borba. Ko to nije prošao ne zna o čemu govorim – ispričala je jednom prilikom glumica, prenosi Blic.

Snežana i Predrag danas su ponosni roditelji ćerke Julije i sina Viktora.