Dečak ili devojčica? Narodna verovanja kažu da Ana Ivanović nosi...

Treće dete Ane Ivanović moglo bi da bude ovog pola

Ana Ivanović uživa u svakom trenutku drugog stanja, što otkriva i osmeh koji joj ne silazi sa lica. Iako već u poznoj trudnoći, lepa Beograđanka je vrlo aktivna i u stalnoj je vezi sa pratiocima na društvenim mrežama, koje često oduševljava svojim kulinarskim majstorijama.

Instagram

Nemački mediji, sa kojima se nedavno družila na promociji njene kozmetičke linije u Minhenu, konstatovali su da bi bilo lepo da posle dva dečaka dobije devojčicu. Ana je diplomatski odgovorila da pol nije toliko važan, već da beba pre svega bude zdrava. U svakom slučaju, i ona i njen suprug Bastijan Švajnštajger neizmerno se raduju pojačanju.

Instagram

Treće dete Ane Ivanović svi sa nestrpljenjem iščekuju

No, ako je verovati starinskim pričama i procenama, ovog puta nekadašnja teniska zvezda ima lepe šanse da dobije ćerku. Tako bar izgleda, kažu iskusne gospođe koje detaljno analiziraju njeno lice i stomak, pa na osnovu toga ostavljaju komentare. Prognoze daju na osnovu narodnih verovanja i, mora se priznate, često umeju da pogode. Na primer, ako je stomak u višem položaju, to znači da je u njemu devojčica. Ako je lice „punije“ nego što je bilo u prethodnoj trudnoći, to je takođe znak da bi trebalo da pripremite više roze garderobe.

Profimedia

Ana se samo zagonetno smeška, jasno je da uživa, da jedva čeka da ponovo postane mama i da želi da sve protekne u najboljem redu, a ubrzo ćemo saznati da li su „prognozerke“ bile u pravu.