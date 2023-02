Branka Veselinović umrla u 105. godini: Kada me pitaju za tajnu dugovečnosti...

Legendarna glumica Branka Veselinović preminula je danas u 105. godini.

Rođena je 1918. godine u Novom Bečeju, a tokom bogate karijere igrala je u više od 100 pozorišnih predstava i preko 50 televizijskih serija i filmova.

Retki su srećnici na ovoj planeti koji su proživeli čitav jedan vek, a još ređi oni koji se mogu pohvaliti tako bogatom biografijom.

U celo stoleće najstarije srpske glumice i zvezde jugoslovenske filmske, pozorišne i televizijske scene stali su šest i po decenija aktivne karijere, titula počasnog ambasadora Unicefa, književni i slikarski rad, humanitarni angažman, brojna priznanja. Obišla je pola sveta, bila bliska prijateljica mnogih uvaženih ličnosti koje su svojim umetničkim radom ostavile neizbrisivi trag, kao što su Desanka Maksimović, Mira Stupica, Marija Crnobori i drugi. Iako nije bila član partije, kod Tita je više puta pozivana na lovačke prijeme, gde bi, zajedno sa Čkaljom i Mijom Aleksićem, pred uglednim zvanicama izvodila skečeve iz popularne emisije “Veselo veče”. Bila je 62 godine u harmoničnom braku sa kolegom Mlađom Veselinovićem, o kojem je govorila s nežnošću i ljubavlju. Dece nisu imali, ali su osnivanjem Fonda Branka i Mlađa Veselinović iskazali veliku brigu o najmlađima.

- Ima glumaca, i mlađih i starijih, koji ne žele da se slikaju. Ja u tome uživam. I da vam kažem nešto: treba zaslužiti da vas se sete u ovim godinama, da ih zanima šta još imate da kažete. Možda će nekom penzioneru značiti moje reči, pa što da mu ne ulepšam dan. Kad god mogu obilazim domove za stare. Recitujem im, govorim monologe... Imam pozive sa svih strana. Zvali su me iz mog Novog Sada, voleli bi da me vide. Ja sam počasni građanin, imam ključeve grada. Setili su se mog rođendana i voleli bi da ga zajedno obeležimo. U Novom Sadu sam živela i išla u školu, za njega me vezuju predivna sećanja – govorila je Branka za HELLO!.

- Često me pitaju za tajnu dugovečnosti, ali valjan odgovor nemam. Uvek sam bila umerena u svemu. Trudila sam se da širim dobrotu, za zavist i sujetu nisam znala. Hodam, dišem, čitam, mislim. Malo li je u mojim godinama? Uz to, svaki dan ponešto zabeležim, a volim i da crtam. Gledam televiziju, slušam muziku, dan mi obavezno počinje gimnastikom. Bez vežbanja nema zdravlja - govorila je.

U mlađim danima bila je pravi akrobata na biciklu, uvek vitka i okretna. Dugo je bila i za volanom automobila. Obišla je zemlju uzduž i popreko, svuda i uvek srdačno su je dočekivali. Jedni su je voleli zbog uloga, drugi zbog humanitarnog rada, a prepoznavali su je i van granica, jer je kao ambasador Unicefa bila aktivno uključena u mnoge kampanje. Na tim putovanjima, uz supruga Mlađu, društvo joj je često pravila i omiljena lutka Sarmiko. Bile su nerazdvojne do poslednjeg dana.

- Imala sam lep i bogat život. Bilo je teških dana, ali nisam sebi dozvolila da klonem. Entuzijazam i veru u ljude nikada nisam izgubila.