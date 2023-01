Poslednje zbogom: Zoran Kalezić pre smrti imao je samo jednu želju

Pevač Zoran Kalezić, preminuo je danas u 73. godini nakon što je izgubio bitku sa karcinomom. Njegova karijera bila je duga više od 50 godina, a svojim pesmama obeležio je domaću muzičku scenu.

On je nedavno govorio o svojoj bolesti i tome kako se oseća.

- Imam takav odnos prema životu, navikao sam da se borim. Otkako sam pošao odavde kao dečak, pa sve dosad, život me je tako vodio. Stalno sam se morao snalaziti, spašavao dušu od stvari koje su me dovodile do očaja - rekao je Kalezić za Kurir televiziju.

ATA Images

- Svestan sam situacije u kojoj se nalazim, ali sam svestan i opredeljenja da živim na svoj način. Nisam naučio na život s kancerom, na hemoterapije i zračenja. Ja sam naučio da pevam, iskreno imam prezrenje prema toj bolesti koja ljudima oduzima pravo na normalan život. Baviću se muzikom do svog poslednjeg dana, radio sam prethodne dve godine znajući šta će me snaći. Ne znam kako umetnik može da postoji bez tavog stava prema životu - poručio je i priznao koja mu je poslednja želja.

- Želja mi je da još jednom dođem u Dom sindikata u Beogradu i svojoj publici kažem veliko hvala, makar to bilo i moje poslednje zbogom.