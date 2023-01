Ovo je pesma koju je Kalezić posvetio 20 godina mlađoj Ireni: Reči kidaju dušu, napisao ih pred smrt

Zoran Kalezić posvetio pesmu 20 godina mlađoj Ireni

Legendarni pevač Zoran Kalezić preminuo je u 73. godini života, posle duge i teške borbe sa karcinomom. Pevač nije krio da mu je kroz život najveća inspiracija bila ljubav i upravo iz nje je nastala pesma koju je napisao u najtežim trenucima, kada je bolest uzela maha.

Ata Images

Pesmu je posvetio 20 godina mlađoj supruzi Ireni Milonjić (53), inženjerki sa kojom je bio tri godne u skladnom odnosu.

- Ovo nije samo priča o mojoj Ireni koja mi sada daje najveću snagu. To je jedna poštena, iskrena, ljudska, opšta priča o suštini, a to je ljubav. Nije tu bilo ni trunke želje da se Ona impresionira, niti bilo koji drugi čovek. Ispalo je, međutim, da je to jedna od najlepših interpretacija u mojoj karijeri. Ja to osećam duboko, nosim u sebi, to je deo mene. Naša ljubav koja je rasla i još uvek raste i u ovom iskušenju, naše priče pored kamina uz čašu vina, to je naše najveće bogatstvo. Deca su na drugim stranama sveta, svako dođe i ode… Šta bih ja sada radio da nemam nju, moju Irenu? - ispričao je Kalezić pre nekoliko meseci za eKlinika portala, a ovo je deo pesme "Za Irenu" koju možete da poslušate u video snimku ispod:

Eh, ljubavi, da te nije

šta bi moru bila rijeka

eh, ljubavi, da te nije

bićeš moja dovijeka...

I Zoran i Irena imaju iza sebe po jedan brak i dvoje odrasle dece.