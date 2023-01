Nikolina Pišek ispraća najtežu godinu: Moja ćerka u Beogradu nema više nikoga

Retke su žene koje čak i u trenucima kada se suočavaju s ozbiljnim problemima i velikom tugom izgledaju odlično. Nikolina Pišek jedna je od njih. Sve što joj se dešavalo proteklih meseci ostavilo je tragove na duši, ali ne i na spoljašnjosti. U to mogu da se uvere gledaoci njene autorske emisije “Dona”, koja se emituje na “Una TV”. To je, kaže, ženski „talk show“ koji gledaju i muškarci. Mada smo poželeli da uradimo pravu modnu priču razgovor smo, ipak, počeli pitanjem da li ima utisak da je sada jača nego što je bila na početku 2022. godine. Otkrila nam je da ranjivost nije iščezla, a tome u velikoj meri doprinosi činjenica da nema odgovor na pitanje da li su sve grozne stvari koje joj je sudbina namenila definitivno ostale iza nje.

‒ Još preispitujem sve što se dogodilo, još ljudi iz najbliže okoline znaju da me neprijatno iznenade. Nisam navikla na toliku zlobu i malicioznost, a još manje sam se nadala da ću od najbližih doživeti toliko ružnih postupaka. Mogu im oprostiti ono što čine meni, ali ne i zlo koje nanose mojoj ćerki. Bez obzira na to šta će se u budućnosti dešavati, učiniću sve da je zaštitim. Naravno, nema šta ne bih uradila i za Hanu, ali Una je sada direktno pogođena onim što se dešava, pa zato govorim o njoj. Neshvatljivo mi je da je došlo dotle da ona u Beogradu više nema nikoga.

Ako poslednjeg dana 2022. budete pravili bilans, da li će biti brojniji oni koji su vas prijatno iznenadili ili oni koji su vas razočarali?

‒ Podjednako je, s tim što su me pozitivno iznenađivali uglavnom nepoznati ljudi koji su ušetali u moj život. Većina njih doživela je tragedije i velike lomove, tako da su nam iskustva slična. Naravno, i među bliskim ljudima postoje oni koji su sve vreme bili uz mene, ali su me mnogi vrlo neprijatno iznenadili. Veselili su se zbog svega što se događa, a neki su se čak potrudili da mi učine nešto loše.

Jeste li nekada pomislili – da nisam toliko atraktivna, manje ljudi bi želelo da mi napakosti?

‒ Ne znam da li to ima ikakve veze. No, primetila sam da čak i u ovoj situaciji postoje oni koji su ljubomorni na činjenicu da sam pod lupom javnosti. Sve je to bizarno, ali neki mi zaista zavide zbog prisustva u medijima, koje sam dobila ne svojom krivicom. Fascinantno je što neko to priželjkuje, jer nema većeg blagoslova nego biti stabilan i anoniman. Ljudi su nesrećni zbog nečega što nemaju, a misle da im pripada, ili što ne znaju kako da dobiju ono što žele, pa se “kače” na tvoje ime i pokušavaju da “jašu” na tom talasu.

Nedavno ste uz jednu svoju fotografiju napisali: „Volim taj trenutak u danu kada samu sebe pospem zvezdanom prašinom.“ Koji su to trenuci?

‒ Mislila sam na momente u kojima se posvećujem sebi. Danas ih smatram ozbiljnim luksuzom. U ovom ludom vremenu u kom živimo treba da ih pronalazimo, jer ako sebe potpuno zanemariš, onda zaista sve ide k vragu. Ako ne ceniš sebe, ni drugi ne mogu da te cene.

Šta oblačite kada najviše žurite?

‒ Postoje večni komadi koji uvek mogu da “izvuku” stvar. Idealni su za ljude koji nemaju vremena za šoping ili razmišljanje o kombinacijama, a ja ga sada zaista nemam. Kada me pitaju o trendovima, ne znam šta bih rekla. Ni ranije ih nisam pratila, već sam furala svoj film, ali sve više shvatram da se s klasikom ne može pogrešiti.

Utiče li raspoloženje na vaše oblačenje ili obrnuto?

‒ Često se dešava da me vidite u najšarenijim kombinacijama u danima kada mi je najgore. Poznato je da postoji odgovor organizma na stvari koje činiš. Recimo, ako si tužan, a promeniš držanje tela, pa više nisi zgrčen, emitovaćeš drugu energiju, to jest trudićeš se da tako bude. Organizam će to prepoznati i početi da se ponaša kao da ti je bolje. Slično je i kada se smeškaš, a nije ti do osmeha. Posle nekog vremena počećeš da se osmehuješ od srca. Ima nešto u tome. Tako i ja nastojim da se ne prepuštam emocijama. Najviše su me gazili po medijima kada sam obukla onu legendarnu, crvenu haljinu. Zbog nje su mi uputili mnogo uvreda, ali ja sam u tom trenutku poželela da budem baš u njoj. Bez reči sam rekla: “Ljudi, živa sam i živeću, bez obzira na to šta vi hoćete, idite što dalje od mene”.

Da li se emotivno vezujete za stvari, pa neku haljinu čuvate zato što ste je nosili kada vam se desilo nešto lepo?

‒ Bilo je takvih situacija, ali i onih drugih, kada sam stvari bacala zato što me asociraju na ružne događaje.

Koliko vam u odevanju vredi činjenica da ste arhitekta?

‒ Zvuči bahato, ali moj pristup estetici je školovan. To osećam i u najobičnijim situacijama, pa su tako fotografije koje ja pravim drugima mnogo bolje nego kad drugi fotografišu mene. Imam oko za kadar, kompoziciju, boje, sitnice koje smetaju ili odvlače pažnju, isticanje onoga što je bitno...

Nedavno ste pomenuli saradnju sa Matijom Vujicom. Sa kojim još regionalnim dizajnerima sarađujete?

‒ Postoje novi, mladi kreatori koje treba podržati. Imaju ideje, a ja im se divim zbog hrabrosti da ovog trenutka izađu na tržište. Volim „Les Emaux“, „Lokomotivu“, „Klisab“, „Krie design“, „Unaesthetik“, Mariju Tarlać, „Atelier Mirari“... Rade neverovatno dobro koncipirane i iskrojene klasične komade, ali sa određenim konstruktivnim pomakom. Upravo to je ono što mi se dopada. Dobru konstrukciju često možete da vidite kod japanskih dizajnera.

Izgleda da je na vama sve skupo i brendirano. Nosite li i neke „high street” komade?

‒ Vrlo često, a najbolje je kada takav komad možeš da spojiš sa dizajniranim, koji ne mora obavezno da bude skup, već je autentičan. Može se napraviti odličan miks samo od "high street" komada.

Stil starije ćerke Hane nije sličan vašem, što navodi na zaključak da niste imali prevelik modni uticaj na nju.

‒ Svoj ukus ne namećem ni Uni Sofiji, a i ne mogu. (smeh) Hana voli boho šik, a te vrlo mladalačke stvari, realno, niti bi mi stajale, niti bih se u njima udobno osećala. Kad Uni treba nešto da kupim, imam užasnu tremu i obavezno tražim njenu saglasnost. Tu nema zafrkancije jer će bez oklevanja odbiti da obuče ono što joj se ne dopada.

Sigurno znate da mnogi misle da je za mlade i odeća koja maksimalno ističe figuru, a često je nosite.

‒ Činjenica je da mi takve stvari odgovaraju i nemam problem da ih obučem, ali one nisu rezervisane samo za mlade. S druge strane, nećete me videti u nečemu što nije moj stil, poput recimo “viška volana”, jer to ne bih ni umela da nosim.