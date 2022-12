Ona je poslednja videla Marinu, a sad bodri slomljenog Futu da ne klone: Šta da vam kažem, čovek je mrtav

Kuma Marine Tucaković posetila Futu posle smrti sina

Najbolja drugarica pokojne Marine Tucaković bila je poznata rediteljka Marijana Petrović. Toliko su bile bliske da su s vremenom postale kume, a upravo je Marijana bila ta koja je poslednja videla legendarnog tekstopisca.

Privatna Arhiva

- Kume i drugarice smo preko 30 godina. To je bio veoma poseban odnos. Sve vreme bolesti sam bila uz nju, to je bila moja misija. Da ona ozdravi i bude dobro. Brinula je, ali je stalno imala vedrinu. Uvek kada prokomentarišeš za nekoga nešto, bilo dobro ili drugačije, ona kaže dobar je to čovek. Za nju su svi bili dobri, niko nije bio loš. Kao da me neko presekao testerom i da me pola sahranjuju, a da pola ostajem ovde, na ovom svetu – pričala je Marijana nakon što je Marina preminula.

- Strpala sam je u utorak u Hitnu pomoć i oprostili smo se, obe smo znale da je poslednji put. Nebeska ljubav i susret između nas dve. Išle smo pre mesec dana na Palić, molila me da je vozim, uživale smo na putu do tamo, pevale smo i smejale se – govorila je Marijana.

Gaja

Sa porodicom Marine Tucaković sudbina se grubo poigrala. Prvo je preminio Miloš, a sada i drugi sin Milan. Aleksandar Radulović Futa ostao je sam, a najveću podršku pruža mu upravo Marijana Petrović.

- Ne znam šta da vam kažem, bila sam kod Fute juče i čovek je mrtav. Kako bih vam opisala tu situaciju, ja sam van sebe, a ne on – ispričala je Marijana za Kurir.