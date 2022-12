Heroj, borac i emotivac: Mihu slomile slike oca Bogdana, a kad je čuo ovu pesmu suze su krenule u potocima FOTO

Otac Siniše Mihajlovića rano je preminuo

Siniša Mihajlović bio je heroj, borac, ali i veliki emotivac. Nije ga bilo sramota da zaplače, uostalom suze su ok, a videli smo ih više puta. Sećamo se onih koje su potekle kada mu je mlađa ćerka saopštila da će postati deda... No, rasplakao se jednom prilikom i u emisiji Domenica In na italijanskoj televiziji Rai 1.

Gostovao je u novembru 2020, zajedno sa suprugom Arijanom. Bilo je to posle izlečenja, kada smo svi verovali da leukemija neće uzvratiti udarac. U prvom delu emisije, dok je pričao o svom detinjstvu, voditeljka mu je pustila stare snimke i fotografije roditelja, majke Viktorije i oca Bogdana.

U pozadini se čula pesma “Ne klepeći nanulama”, koju je posle snimka uživo izveo i orkestar u studiju. Suze su krenule same... Slomio se Siniša, ali i njegova supruga. U nekom trenutku i voditeljka.

Vratile su se uspomene uz slike iz roditeljskog doma, uz, kako je objasnio, omiljenu pesmu njegovog pokojnog oca. Siniša je bio izuzetno vezan za roditelje, a bio je, što je bezbroj puta dokazao, i veliki čovek velikog srca.

