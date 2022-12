Umro je od raka, nisam bio sa njim... Najveća želja Siniše Mihajlovića ostala neostvarena, večna tuga

Otac Siniše Mihajlovića umro je od raka

Zdravstveno stanje Siniše Mihajlovića naglo se pogoršalo. Da vesti iz Italije nisu dobre bilo je jasno kada je ugledni sportski novinar Klemente Mimun juče na Tviteru kratko napisao: „Napred, Siniša!“ Proslavljeni fudbaler bori se sa leukemijom, opakom bolešću koja je opet počela da pokazuje zube.

Getty Images

Na konferenciji za novinare koju je sazvao u julu 2019. godine, kako bi obelodanio da boluje od leukemije, Siniša je pored ostalog ispričao:

‒ Moj otac je umro od raka pa sam se zbog toga redovno testirao. Da nisam to uradio sada, ne bih godinu dana pokazao nikakve simptome. Niko od nas ne sme da pomisli da je neuništiv. Svi misle da se to njima neće desiti, ali kada se dogodi, to je užasan udarac – ispričao je tom prilikom Mihajlović.

Profimedia

Otac Siniše Mihajlovića preminuo je od raka, a legendarni fudbaler je jednom prilikom ispričao:

‒ Mislim na oca svaki dan. Želeo bih da može da vidi kako su porasli njegove unuke i unuci. Kada se priča o snovima, ja ne sanjam da osvojim Ligu šampiona ili skudeto. Moj san je neostvariv. Ja bih da zagrlim svog oca! Bio je vozač kamiona, umro je sa 69 godina od raka pluća. Kada je umro, nisam bio s njim. Tokom rata preklinjao sam ga da dođe kod mene u Italiju, ali želeo je da ostane u svojoj zemlji.