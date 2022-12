Milica Dabović na intimnim fotografijama zaradila 136.000 evra, pa donela drastičnu odluku: Dovoljno sam trpela!

Milica Dabović ne prestaje da intrigira javnost nakon što je otvorila profil na platformi OnlyFans i počela da zarađuje na svojim provokativnim fotografijama. Nekadašnja košarkašica navodno je već inkasirala 136.000 evra, ali se teško nosi sa kritikama koje prate njen “poslovni angažman”.

Andreja Damnjanović

Dabovićeva se sada oglasila na Instagramu, gde je uputila kritiku svima onima koji su je negativno komentarisali, ali i novinarima koji izveštavaju o ovoj temi. Kako je istakla, javnost je ta koja je stala na put njenoj sreći.

Jovanka Bojković

Saopštenje Milice Dabović prenosimo u celosti.

“U nekom od svojih čestih, poznatih ludila, došla sam do saznanja da meni nije od velike važnosti šta ljudi pričaju i misle, šta novinari pišu, šta voditelji pitaju!

Meni je najvažnije kako se ja osećam, da budem iskrena NE sa drugima, nego prvo sama sa sobom, a onda i idem dok god mogu da pratim tempo! To sam što jesam, ne može me niko ugurati u kalup jer je meni i svemir tesan... Ne može me niko učiti koracima jer ja sam rođena sprinterka, bila proglašavana kao najbolji kradljivac lopti i dobila brojna priznanja! Ne možeš me ni dovesti u red jer sam godinama kapiten!

Ne mogu po šablonu jer ga osmišlja moj um: ne mogu biti mala kada mi je srce veliko, ne umem biti lagana kada je sve oko mene teško, nisam mirna kad mi je duh nemiran, moje biće je neuhvaljivo, a mašta je ogromna! U meni dobrota živi.

I opet sam ponosno stavila osmeh na lice. Vešto stavila osmeh na lice i kada mi do života nije. A u dubini duše... razmisljam šta je sa ljudima, zar su toliko zli, podli i zajedljivi, da li je moguće da jednu reč nemaju u sebi koja bi usrećila druge, zašto gledaju mane pored toliko vrlina, zbog čega ne vole kada ljubav živi, oživljava i jača? Dovoljno sam trpela! Dotakli smo dno! OPROŠTENO VAM JE! Povlačim se iz medija”.