Vladimir Grbić u suzama zbog supruge Sare i dece: Sve što sam u životu stekao...

Koliko je Vladimir Grbić emotivan čovek čini se ne treba ni napominjati. Veliki sportista, profesionalac i čovek velikog srca ispred svega gostovao u emisiji "Sceniranje " na Kurir televiziji gde je veći deo emisije preplakao, a kako i ne bi kada je veoma slab na svoju porodicu o kojoj je bilo najviše reči.

- Šta je žena koja zaslužuje olimpijsku zlatnu medalju? Kako biste nazvali nekoga ko u 21. godini zagrli jedan novi život, spreman je da svoje želje i ideje skloni sa strane zato što želi da svojoj porodici da pruži sve? Tačka. To je za mene kao čoveka vrh. Drugo su samo priče. Supruga me je prevarila u cvetu mladosti. Ja sam imao samo 31 godinu, a ona iskusna sa 21. Kad sam progovorio s njom dva minuta, znao sam da ću da se oženim njom - iskren je bio Grbić.

On je jedan od retkih muškaraca koji je prisustvovao svakom porođaju svoje žene:

- Ima ljudi koji tome ne mogu da prisustvuju i razumem to. Ja sam prisustvovao svim porođajima moje žene. Bogu hvala, svi su prošli na isti način. Ja to doživljavam da sam sa svojom suprugom u trenutku kada se dešava nešto najlepše što treba da se desi i taj trenutak nas zbliži još više. I njoj je značilo. Porodica je sav moj svet. Ovo je moje bogatstvo. Žene odlučuju koliko će dece imati. Sve što sam postigao je nula u odnosu na porodicu. To je tako. Šta ostane iza čoveka - njegova dela i deca. Ono čime ih naučite i koju poruku nose. To je to. Beskrajno su draga i dobra deca. Moram da budem pravičan kao otac. Oni ipak odrastaju u Beogradu i supruga i ja vodimo računa da ih uputimo. Oni su super, dobri su u školi, aktivni su u kampu koji vodim - otkrio je sjajni Vladimir Grbić.