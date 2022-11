Godinu dana od smrti Merime Njegomir: Trudna ćerka nemo stoji nad majčinim grobom FOTO

Pomen Merimi Njegomir na Novom groblju

Merima Njegomir, diva narodne muzike, napustila nas je 20. novembra 2021, posle kratke borbe sa teškom bolešću. Porodica i prijatelji okupili su se danas u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju kako bi obeležili godinu dana od njenog odlaska.

Rak pankreasa podmukli je neprijatelj koji se pritaji u telu, a kada stavi do znanja da je tu, uglavnom bude kasno. Dijagnoza koja ledi krv u žilama saopštena joj je samo dva meseca pre nego što je preminula. Do tada je, kao svih prethodnih godina, pevala, radila, snimala... Igrala se sa unucima. Posle početnog šoka odlučila je – boriće se, druge opcije nema. Nije se predavala, do poslednjeg daha nadala se da će pobediti. Nažalost, opaka bolest bila je jača od žene koju su oduvek krasili energija, vedar duh, optimizam i osmeh. Napustila nas je prerano, ali, pored imena Merime Njegomir može da stoji samo jedna reč – večnost.

Pomenu velikoj zvezdi narodne muzike prisustvovao je veliki broj njenih kolega, Lepa Lukić, Ivan Milinković, Nada Topčagić, Zoran Dašić...

Bila su tu i sva Merimina deca, a posebno dirljivo bilo je videti najmlađu ćerku Jelenu koja je u blagoslovenom stanju.

– Deca su moje najveće bogatstvo. Ne vredi nikakva karijera ako oni ne postanu časni i zdravi ljudi – govorila je.

I sve ih je izvela na put. Na prvom mestu bila je majka, a zbog porodice se u nekom trenutku osamdesetih godina nakratko povukla sa scene. Deca su joj, u trenucima životne borbe, pružala najveću podršku.