Sudbinska ljubav: Druga supruga Kornelija Kovača je ova dama, venčali su se 2014. godine i voleli svim srcem

Supruga Kornelija Kovača do poslednjeg dana bila je uz njega

Kornelije Kovač, koji je ostavio neizbrisiv trag na našoj muzičkoj sceni, 1. januara proslavio je jubilarni osamdeseti rođendan. Pre 15 godina sreću je pronašao kraj Snežane, koju je upoznao sasvim slučajno.

Boško Karanović

‒ Bilo je to drugog dana Sajma knjiga, negde pred kraj radnog vremena. Već malo umorna pomislila sam što bi bilo lepo da se pojavi Kornelije Kovač. Podigla sam glavu i ugledala ga. Uplašila sam se, prvi put u životu, svojih želja. U tom trenutku nikakvih razloga nisam imala da od svih ljudi na planeti pomislim baš na njega. Znala sam ko je on, i to je bilo sve ‒ ispričala je Snežana jednom prilikom u intervjuu za Gloriju. Instagram

Supruga Kornelija Kovača vratila mu je veru u ljubav

Gospođa Kovač postala je 22. marta 2014. godine.

‒ Tog dana su bili „Mladenci“, ali mi smo slučajno došli do tog datuma. Bata je i ranije predlagao da pređem kod njega, ali sam ga zamolila da sačekamo da moj sin upiše fakultet i da kćerka završi studije. Bilo mi je važno da se oni osamostale, da postanu zreli ljudi. Činu venčanja prisustvovale su Batine kćerke i njegov brat Mihajlo sa porodicom, moja deca, Batini kumovi sa prvog venčanja, kao i moja kuma sa kćerkom, naši kumovi ‒ otkrila je Snežana Kovač, koju svi, pa i ćerke njenog supruga zovu Sneška, što na najbolji način govori o tome koliko su bliski.

Instagram

Spomenka Kovač, majka Aleksandre, Kristine i Anje Kovač, preminula je 2006, a od njihovog oca razvela se nekoliko godina ranije.