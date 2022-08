Vladan Savić prvi put otvoreno o razvodu: Kad je najteže, treba ostati šmeker i gospodin

Vladan Savić otvoreno o razvodu

Da je posle razlaza moguće ostati u prijateljskim odnosima sa bivšim partnerom ličnim primerom potvrdili su Vladan Savić i Jovana Jocić, koji ne samo što jedno o drugom govore biranim rečima, već se maksimalno trude da ćerki Anđeliji omoguće bezbrižno odrastanje. Njen treći rođendan proslavili su zajedno, a nije izostala ni bajkovita zabava.

‒ Za mene 21. jul ima posebno značenje. Na taj dan, pre tri godine, plakao sam na sav glas i u isto vreme se smejao. Kada se Anđelija rodila, 21. jula 2019. godine, osetio sam emociju koju je teško opisati, nešto najlepše na svetu. Voleo bih da se ponovi. Volim taj dan ‒ otkriva Vladan na početku razgovora za HELLO!.

‒ Pričali su mi muškarci da su tek posle nekoliko meseci postali svesni da su roditelji i istinski se povezali sa detetom. I kod mene je bilo tako. Iskreno, ne mogu da kažem da sam odmah razmišljao: “Ej, postao sam tata, sad se sve menja”. Pustio sam da život teče, a sada shvatam da sam sazreo. Imam nekog koga ću zauvek voleti najviše na svetu, za koga ću se boriti, raditi i živeti.

Prethodne dve godine zbog kovida nisu slavili Anđelijin rođendan, ali su zato treći obeležili onako kako su maštali – u prirodi, sa porodicom i prijateljima.

‒ Anđelija je bila presrećna, a ja volim takvu da je vidim. Njena mama je preuzela organizaciju na sebe, ali smo se konsultovali oko svih bitnih stavki. Uprkos rastanku, Jovana i ja funkcionišemo super, bez loše energije. I u rođendanskoj čestitki koju sam objavio na „Instagramu“ potpisao sam nas oboje. Ko je uz dete ako ne mama i tata?

Vladan Savić - Recept za dobar razvod

Na pitanje ima li savet za roditelje koji su se rastali Vladan Savić poručuje:

‒ Prošao sam to, znam da je teško “ishendlovati”, ali, ljudi, dešava se i nije smak sveta. Kad je najteže, treba ostati šmeker i gospodin. To je poruka za sve tate. Ako i pomislite da iz sujete uradite nešto loše, znajte da to nije dobro ni za vas, ni za bivšeg partnera, ni za dete, a ni za vaše porodice. “Spustite loptu” i počnite novi život, drugačiji. Bogati ste, imate decu, dajte im pravu energiju koju ćete i vi imati samo ako sa bivšim partnerom izgradite dobar odnos. Deca sve osete, a nisu kriva i ne zaslužuju da trpe.

Na nedavno održanom festivalu “Skale” “Magla bend” predstavio je novu pesmu, koja već beleži milionske preglede. Da li je naslov “Ne leči se žena drugim ženama” inspirisan aktuelnim dešavanjima, pitamo.

‒ Pesma je nastala nekoliko meseci ranije. Neka je svako čuje i razume onako kako želi, što zapravo svi i radimo slušajući muziku. Inače, pohvalio bih organizatore Festivala. Uživali smo na moru tih dana. Iza nas je jedno lepo druženje i iskustvo.