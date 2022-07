Miloš je izabrao život iza kamere: Ovo je sin Goce Lazarević i Zahara (foto)

Sin Goce Lazarević i Zahara je poznat i uspešan

Gordana Lazarević i Milutin Popović Zahar u braku su proveli deceniju i po. Razišli su se davnih dana, ali su nastavili da zajednički brinu o deci.

Privatna Arhiva

Iako su im roditelji ostvarili zapaženu muzičku karijeru, ni ćerka, ni sin nisu krenuli njihovim putem. Marija je profesor u školi dizajna, dok je Miloš reditelj. Osnovao je produkcijsku kuću koja je radila muzičke spotove za brojne izvođače: Lenu Kovačević, Sevdah baby, Aleksu Jelića...

- Miloš je vrlo talentovan filmski režiser, pravi izuzetne spotove. Ni sam ne zna koliko je genijalan. Ali, bio je stalno pod pritiskom neke popularnosti oca i majke, potpuno neopravdano. Dok mu ja to nisam izbio iz glave i rekao: “Ti si pobedio na takmičenju svih režisera, Zlatnog viteza si dobio. Ti si prevazišao oca - javno ga je pohvalio Zahar.

Instagram

Sin Goce Lazarević napustio je porodični dom teška srca

Miloš je svojevemeno snimio spot i svojoj majci, za pesmu “Đinđuva”, a ona je u jednom intervjuu ispričala:

- Kada se odselio, i meni i njemu su to bili najteži životni trenuci. Kupila sam mu stan, a on je mislio da je bolje da ga izdaje i da me ne ostavlja samu u velikoj kući. Dobro sam razmislila i rekla mu da je to najpamentije za njega. Miloš se uvek oslanjao na mene, želela sam da bude odlučniji i da sam odgovara za svoje postupke. Bilo mu je teško to da prihvati i govorio je da sam ga oterala, dok nije shvatio zašto je odvanjanje bilo korisno za njega.

Zoran Kuzmanović Munja