Kristina Kovač pre tri godine emigrirala u Švedsku, a sad podelila prelepe vesti: Očiju punih suza sela sam na autobus...

Život Kristina Kovač dobio je novi smisao

Pre tri godine Kristina Kovač se sa suprugom i ćerkom odselila u Švedsku, a sudeći po njenim objavama na Instagramu, izgleda da se prilično lepo uklopila. Štaviše, njeno najnovije javljanje iz Stokholma upravo o tome svedoči.

Instagram

- Sretna meni godišnjica, treća po redu! Pre tačno tri godine, očiju punih suza, sela sam na autobus, pa na jedan, drugi, treći, pa četvrti voz, u potrazi za boljim životom i našom svetlijom budućnošću. Rešena, uzbuđena, odlučna i prestravljena. Mnogo toga što sam htela, uspela sam. Mnogo toga što hoću, još nisam. Ali čist vazduh (i bukvalno i metaforički rečeno) je tu, deo svakog našeg dana, deo naših života.

Taru sam videla u Kulturami kad je imala 4-5 godina. Evo je. Naučila da svira gitaru, peva kao duša, planira da upiše Kulturama gimaziju za par godina, a zatim najprestižniju višu školu za kompozitore savremene pop muzike u Švedskoj, Musikmakarna. Videćemo, ali ide u dobrom pravcu - piše Kristina i dodaje:

- Gle čuda, Danijel i ja ne “peremo go*na”, ni sad, ni nikad, što se mene tiče. Imam odličan posao u kom me stalno guraju naviše. On radi ono što voli, biće i bolje kad to bude za stalno i kada pokrene sopstvenu priču.

Muzika je za sada kolateralna šteta, skrajnuta sa strane, jer... joj još nije vreme. Ona je moja ljubav i zahteva enerije, snage, vremena. Biće. Nemam nikakve sumnje da će biti.

Sve u svemu, bila sam spremna na apsolutno sve, a dobila mnogo više od toga. Da, hoću još, hoću bolje i više, ali... šta je tu novo?

Ma, čestitam ja sebi još jedared, ljudi, kad ja emigriram, tu trava ne raste!