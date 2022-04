Intimna ceremonija u Ambasadi Srbije u Parizu: Ovako su Srđan Predojević i njegova tajanstvena supruga izgledali na venčanju (foto)

Srđan Predojević i Mirjana Lazarević na večnu ljubav zakleli su se u Parizu

Srđan Predojević i Mirjana Lazarević posle šest godina zajedničkog života venčali su se krajem 2014. godine, na intimnoj ceremoniji u Parizu. Njihova deca, petogodišnji Stefan i trogodišnja Sofija, bili su specijalne zvanice.

Mladenci su se u „gradu svetlosti“ venčali u Ambasadi Srbije, a na večnu ljubav zakleli su se i u Hramu svetog Save.

‒ Ceremonija je bila prelepa, ali smo supruga i ja sve vreme obraćali pažnju na decu, koja su bila malo nemirna. Palili su sveće, stavljali krune na glavu, non-stop su se vrzmali oko sveštenika. Na sreću, sve je prošlo kako treba ‒ otkrio je Srđan za HELLO! po povratku u Beograd.

Iako je želeo da venčanje bude iznenađenje za njegovu suprugu, sedam dana uoči polaska na put uhvatila ga je panika da neće stići da prikupi sva dokumenta, pa je Mirjani otkrio planove.

‒ Iznenađenje je propalo, ali najvažnije je da smo uspeli da sve pripremimo na vreme.

Svedbeni ručak organizovan je u hotelu Le Bristol, koji ima osam zvezdica i maksimalne tri Mišelinove zvezdice za hranu, tako da je ugođaj bio potpun. Po želji mališana, torta je bila sa ukusom malina i karamela.

Na pitanje da li se tokom venčanja pridržavao nekih tradicionalnih običaja Srđan Predojević se našalio:

‒ Skrenuli su mi pažnju da ja nju prvi zgazim, pa sam to i učinio. Videćemo kako će biti. Činjenica je da se u braku osećam bolje, ali sam nervozniji zbog burme koja me žulja. Nikada nisam nosio nakit. Ne znam ko je to smislio kao simbol bračne zajednice, ali mislim da je trebalo da smisle nešto bolje. Ovo je prilično neprijatno, bar za nas muškarce. Dajem sebi vremena da se naviknem, pa se nadam da taj osećaj neće još dugo trajati. Najvažnije je da smo mi uživali u onome što smo tih dana doživeli i kao porodica, i Mirjana i ja kao par. Zaista sam presrećan i ponosan na to što imamo ‒ zaključio je