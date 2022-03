Nikada nije tražila crveni tepih posut laticama ruža: Majka je Suzani Jovanović branila da se uda, a život joj je preko noći postao bajka

Život Suzane Jovanović nije uvek bio kao danas

Da je drugačijeg karaktera, pa i vaspitanja, Suzana Jovanović bi, kao supruga prvog čoveka muzičke industrije u Srbiji Saše Popovića, kroz život koračala uz parolu „može mi se“. Međutim, urođena skromnost to joj nikada nije dozvolila.

Posle venčanja, 1998. godine, Suzana je čak odlučila da batali pevanje i posveti se porodici.

‒ Nikada nisam zažalila zbog te odluke. Štaviše, opet bih isto uradila ‒ priznaje.

‒ Koleginice su mi često govorile: „Da sam na tvom mestu, da mi je Saša Popović muž, ne bih silazila sa televizije“ ‒ otkrila je pevačica u razgovoru za „Alo!“.

‒ Popularnost me nikada nije zanimala, pogotovo ne danas. Gledam da me u medijima ima s merom, i to ako treba nešto da prezentujem. U suprotnom, obično sam novinarima govorila da pozovu nekog mlađeg, ko tek gradi karijeru. Znam kako je meni bilo kad sam počinjala.

Život Suzana Jovanović sa Sašom je postao bajka

Prvu ploču objavila je 1992, a dote je već stekla poduži pevački staž. Roditelji su je uvek podržavali; i kada je sa 15 godina poželela da nastupa, i kada je pre punoletstva ostala u drugom stanju i odlučila da se uda, pa i kada je tri godine kasnije stavila tačku na prvi brak i sa sinom Danijelom vratila se kući.

‒ Prvog muža upoznala sam na nastupu. Imala sam 17 godina, on četiri više. To je doba kad je čovek nezreo, ali ko to može da mu dokaže. Mama je s pravom smatrala da je rano za udaju, kao što ja to danas govorim mojoj Aleksandri, koja ima 23. Kad sam videla da sam pogrešila, bez dileme sam se razvela ‒ priznala je.

Dugo ju je pratio glas žene koja je smirila najvećeg zavodnika estrade, a zabavljanje je počelo – poljupcem u obraz.

‒ Saša je stariji od mene 15 godina. Pre braka se naživeo i proživeo za tri života. (smeh) Na početku veze sam, priznajem, bila malo nesigurna pri pomisli da je stalno okružen lepim ženama. Međutim, nikada mi nije dao povoda da posumnjam u njegovu vernost. Možda je neka žena imala afinitete prema njemu, ali on je bio taj koji je „zatvarao kapiju“. Često kažem da smo mi dve srodne duše koje smo se pronašle. I kad nismo zajedno, znamo šta onaj drugi radi, pa i šta misli.

‒ Saleta prati glas da je u poslu strog jer traži kvalitet, rad, tačnost, poštovanje dogovora. Čula sam da i mene stavljaju u „isti koš“ po tom pitanju i govore da sam stroga, ali daleko bilo da je zbog mene neko ispaštao. Na „Grandu“ se ponašam kao i ostali. Nikada nisam tražila crveni tepih posut laticama ruža. Štaviše, pošteno čekam svoj red, i za šminkernicu, i za scenu.

Suzana Jovanović, potvrdiće svi koji je poznaju, bila je i ostala primer skromne žene.

‒ Nisam se laktala, ali nisam ni poštovala ljude koji nešto žele po svaku cenu. Ništa ne može na silu, pa i ako nešto postignu na taj način, pre ili kasnije slomiće se preko njihovih leđa. Bog ili univerzum, kako ko posmatra stvari, pravi ravnotežu.