Dugo joj je trebalo da prelomi: Dom Ivane Žigon krije prelepu prostoriju, razdelila je garderobu i cipele i učinila jedno (foto)

Dom Ivane Žigon čuva prelepe uspomene

Povratak Ivane Žigon (54) dogodio se 13. marta na sceni „Raša Plaović“ Narodnog pozorišta, a prvakinja Drame ponovo je na sceni svoje matične kuće. U predstavi „Iranska konferencija“, ruskog pisca Ivana Viripajeva, poznata glumica tumači iransku pesnikinju koja snagom umetnosti odgovara na otvorena pitanja koja nameće današnja civilizacija.

Na pitanje gde je bila svih ovih godina, prelepa glumica daje iskren odgovor.

- Deset godina... Borila sam se na više frontova. Bilo je tu i bolesti i ozdravljenja hvala Bogu. U pozorištu me je bilo na jedan dublji način. I moj otac je bio reditelj, i njega je navelo na režiju to što 35 nije pozvan da glumi u pozorištu, nećete verovati. Od 1975. godine 2005. nije glumio u pozorištu, ne zato što on to nije hteo nego zato što ga niko nije zvao. Ali njega to nije moglo da spreči, kao ni mene - otkrila je Ivana u emisiji "Exkluziv".

Dom Ivane Žigon krasi jedna neobična prostorija

U svom nestvarno lepom domu Ivana je čitavu jednu prostoriju posvetila svojoj majci Jeleni Žigon.

‒ Ovde je stajala gomila stvari, nepotrebnih. Videli ste i u mnogim emisijama, otvaraju se brojni garderoberi, pa cipele... Pa koliko starih pari cipela koje tu tako stoje, koje ne znamo kada ćemo da obujemo. Baš tužno, zar ne? E, pa tako je i ovde bilo, brojne cipele koje su se skupljale i od moje mame i od mene godinama.

- Ja sam skoro sve to podelila i pobacala, što nije bilo za deljenje, naravno, i rekla hajde, Ivana, stavi ovde ono što je vredno. Sukobi se sa svim tim stvarima na pravi način ‒ rekla je Ivana i zadovoljno pokazala kako je čitavu sobu posvetila ženi koja joj je podarila život i iza sebe ostavila neizbrisiv umetnički trag.