Poster predsednika i spomen soba pokojne majke: Zavirite u neobičnu kuću Ivane Žigon FOTO

Dom Ivane Žigon prepun je uspomena

Glumica Ivana Žigon čitavu deceniju nije stala na pozorišnu scenu Narodnog pozorišta, da bi se prošlog proleća vratila uz ovacije, sa predstavom “Iranska konferencija”. Promo

Na pitanje gde je bila deset godina Ivana je, ne pokazujući ni malo ljutnje ili ogorčenosti, odgovorila:

- Borila sam se na više frontova. Bilo je tu i bolesti i ozdravljenja, Bogu hvala. U pozorištu me je bilo na jedan dublji način. I moj otac je bio glumac i reditelj, a na režiju ga je navelo to što, nećete verovati, 35 godina nije pozvan da glumi na sceni. Od 1975, do svoje smrti, 2005. godine, nije glumio u pozorištu. I nije imao klasu, ne zato što nije želeo, nego zato što mu nisu dali. Ali, njega to nije moglo da spreči, kao ni mene.

Ivana Žigon od oca je nasledila borbenost, dok je od majke Jelene rođenjem dobila lepotu, prefinjenost i šarm.

Jedna od najlepših glumica bivše Jugoslavije tokom karijere snimila je više od 50 filmova i 15 serija, a nakon njene smrti Ivana joj je u svom domu posvetila spomen-sobu.

Zidovi prostorije ispunjeni su fotografijama Jelene Žigon iz porodičnog albuma, kadrovima iz filmova u kojima je glumila, a tu se nalaze i brojna priznanja koja je dobila.

Ekipi emisije “Ekskluziv”, kojoj je otvorila vrata doma, Ivana je poverila:

- Ovde je stajala gomila nepotrebnih stvari. Videli ste u brojnim emisijama kad se otvaraju garderoberi sa starom odećom, cipelama koje ne znamo kad ćemo da obujemo. Baš tužno, zar ne? E, pa tako je bilo i ovde. Brojne mamine i moje cipele, koje smo skupljale godinama sam podelila i rekla: “Hajde, Ivana, stavi ovde ono što je vredno. Sukobi se sa svim tim stvarima na pravi način.





Inače, teško je ne primetiti da se na vratima Ivaninog stana nalazi fotografija Vladimira Putina iz mlađih dana, što i ne treba da čudi ako se ima u vidu da je predsednica Društva srpsko-ruskog prijateljstva.