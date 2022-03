On u patikama, ona u venčanici snova: Nikad viđene fotografije sa venčanja Leontine i Filipa Pata, izbor kume će vas posebno iznenaditi

Leontina i Filip Pat venčali su se veoma brzo

Iako je imala nekoliko dugih veza, između ostalog sa Željkom Joksimovićem, a kasnije i sa Mikijem Perićem, Leontina Vukomanović rekla je „da“ muzičaru Filipu Patu posle samo tri meseca veze.

‒ Kako godine prolaze, postajemo sve zahtevniji. Ali, kad se sretnu dve Škorpije, plamen nastaje odmah, vatru je nemoguće zaustaviti. Osvojilo me je to što kad sam ga upoznala, kao da sam videla sebe u ogledalu. Imamo sve isto, od životnih navika, smisla za humor, ponašanja ‒ govorila je popularna pevačica kada bi je pitali da li je požurila sa odlukom da se uda.

Par se venčao krajem septembra 2009, a ono čuveno „u dobru i zlu do kraja života" potrajalo je do 2013. godine. U hram svete Petke, gde su se zavetovali na večnu ljubav, otišli su u strogoj diskreciji.

Leontina i Filip Pat želeli su svadbu daleko od očiju javnosti

Mlada je za kumu odabrala Milicu Mitrović, a mladoženja suprugu gitariste iz njegovog benda, koga je ranije venčao.

‒ Nisam htela da se doterujem u salonu, više mi je prijalo da to bude u opuštenoj atmosferi. Kćerke Milice i Željka Mitrovića ponudile su da mi pomognu. U njihovom kutku za igranje, smeštenom u potkrovlju porodične vile, obavila sam neohodne pripreme. Kumice su neprestano bile uz mene. Za tako bitan dan nisam htela da koristim usluge profesionalnih šminkera, već sam se sama našminkala ‒ ispričala je svojevremeno Leontina za HELLO!.

Zanimljivo je da je venčanicu odabrala pre nego što je upoznala budućeg mladoženju. Reč je o modelu koji je godinama ranije videla na jednoj reviji, a zatim zamolila kreatorku da napravi istu takvu po njenoj meri. „Svedeno i pristojno, po uzoru na filmske dive šezdesetih“, opisala je Leontina kreaciju koju je obukla za crkvenu ceremoniju. Dragan Trifunović

Sa druge strane, Filip Pat opredelio se za stilizovane patike i kreaciju Boška Jakovljevića.

Leontina i Filip Pat dobili su ćerku Luciju

U prvom intervjuu koji je dala pošto je uzela prezime Pat, Leontina je otkrila planove za proširenje porodice.

‒ Od sveštenika sam tražila blagoslov da radimo na deci. Pomislila sam, kad se nije desilo do sada, to znači da verovatno postoji Božja ruka. Da je trebalo, desilo bi se. Dete mora da ima majku i oca. Najviše me je bolelo kad sam se krštavala 1993. godine i kada su u crkvene knjige upisali da sam vanbračno dete, zato što se moji otac i majka nisu venčali u crkvi. Zbog toga sam u podsvesti imala da prvo moram da se udam, pa da radim na proširenju porodice.

Par je u aprilu 2010. godine dobio ćerku Luciju, ali bračna idila, nažalost, nije dugo trajala.