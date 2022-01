I dan-danas prepričavaju se detalji: Jelena bin Drai udala se u strogoj tajnosti, sve je bilo u znaku broja četiri (foto)

Svadba Jelene Jakovljević bila je događaj o kom se dugo pričalo

Prošlo je punih 13 godina otkako su srpska manekenka Jelena Jakovljević i arapski biznismen Said Bin Drai uplovili u bračne vode. Sve „neverne Tome“ koje su tvrdile da „od tog posla nema ništa“ Jelena i Said demantovali su na najbolji mogući način – još su u srećnom braku.

Arhiva Hello!

U njihovom slučaju broj četiri bio je taličan.

‒ Venčali smo se 4. aprila, u četiri posle podne. Zabavljali smo se četiri godine, Saidov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvoro dece ‒ otkrila je Jelena u intervjuu za HELLO!, prvom koji je dala nakon što je postala Jelena Jakovljević, žena Saida Humaida Ahmeda Bin Draia.

Zbog velikog interesovanja medija par je sklopio brak u najvećoj tajnosti, krajem decembra 2007. godine. Svečanom činu, koji se odigrao u porodičnoj kući Saidovog oca, prisustvovao je uži krug familije.

Arhiva Hello!

‒ Potpisala sam kitab, knjigu venčanih i zadržala pravoslavnu veru i svoje prezime ‒ pojasnila je mlada.

Svadba Jelene Jakovljević ispreplitana brojnim običajima

Svadbena ceremonija za trista zvanica, koji su pristigli iz svih krajeva sveta, organizovana je početkom aprila. Tom prilikom ispoštovani su brojni običaji, kako arapski, tako i srpski. Mladoženja je pucao u jabuku, koju je pogodio iz trećeg pokušaja, dok je Jelenin brat „prodao“ mladu.

Arhiva Hello!

‒ Dobio je veliki aplauz kad se obratio prisutnima: „Samo da znate, dragi gosti, pre nego što počnem da prodajem mladu, moja sestra za mene nema cenu. Ali, ajde, krenimo sa milion dolara.“ Said je na to opsovao na tečnom srpskom. U međuvremenu, moj suprug je zvao moju majku Vasiljku da mu pomogne, a ona mu je doviknula: „Možeš i za džabe da je dobiješ, samo je već jednom vodi!“ Peđa je sutradan ujutro došao da vrati Saidu pare jer je mislio da se moj suprug šalio kad mu je stavio svežanj novčanica u džep. Samo on i Said znaju za koliko novca me se familija Jakovljević napokon rešila ‒ našalila se lepa Vojvođanka. Arhiva Hello!

Venčanica je bila unikatna kreacija, sašivena od svile i čipke kupljene u Evropi.

‒ Držala sam se običaja da imam nešto novo, nešto staro, nešto tuđe, nešto plavo i crveno.

Arhiva Hello!

I svadbena torta je bila priča za sebe. Napravljena je u obliku tri velike kugle naslagane jedna na drugu, povezane cvećem i puzavicama. Težila je više od trideset kilograma, a napravio ju je tim vrhunskih poslastičara. Arhiva Hello!

Za kraj trodnevnog slavlja mladenci su goste častili izletom u pustinju. Pojedini su se opredelili za vožnju peščanim dinama u džipovima, dok su oni manje skloni avanturama vreme proveli u beduinskom kampu, gde su bili organizovana večera i nastup trbušne plesačice. Arhiva Hello!