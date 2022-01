Život je tako hteo: Gordana Zdravković o svom snu koji nikada neće postati java

Gordana Zdravković o svom snu koji nikad neće postati java

Film “Toma” doneo je priču o životu legendarnog boema Tome Zdravkovića, ali i stavio u prvi plan ljude iz njegovog najbližeg okruženja. Među njima je i supruga Gordana, sa kojom je proveo poslednjih osamnaest godina.

Upoznali su se tokom njegovog boravka u Torontu, gde je Goca godinama živela i radila pre nego što je srela popularnog pevača.

- Nisam razmišljala o Tominoj slavi, jer nisam planirala da se vratim u Srbiju. Pogotovo nisam planirala da se udam za njega - rekla je za HELLO! prilikom nedavnog boravka u Beogradu.

Luka Šarac

- U Srbiju dolazim svake godine, samo prošle nisam bila. Dok mi je svekrva bila živa redovno sam odlazila u Pečenjevac da je vidim. I posle njene smrti nastavila sam da obilazim njen grob. Ona je bila jedna divna žena, čitav život je podredila deci i unucima. Toma je jako bio vezan za majku, najviše ju je voleo od svih - poverila nam je Gordana Zdravković.

Gordana Zdravković još kao devojka želela je samo jedno

O njenom životu pre udaje za Tomu Zdravkovića malo se zna, pa smo je zamolili da nam kaže nešto više o detinjstvu i odrastanju.

- Rođena sam u mestu Veliki Crljeni, kod Lazarevca. Ja sam dete sa sela i uvek sam volela da radim. Posao mi nikad nije bio opterećenje, nego zadovoljstvo. Ni danas mi ništa nije teško. Lakše mi je da odmah obavim šta treba, nego da kukam i žalim se da nemam kad da stignem - kaže Goca koja je radni vek provela kao frizerka, a o penziji ni danas ne razmišlja.

Luka Šarac

- Kao dete sam želela da budem stjuardesa, da putujem i vidim svet. Međutim, nisam ispunjavala standarde za tu profesiju – bila sam mnogo mršava. (smeh) Rekli su mi: “možda sledeće godine. Upisala sam tehničku školu, koja me aposlutno nje zanimala. Te godine došao je moj brat iz Kanade. Pitala sam ga da li mogu sa njim, ionako me ne zanima ovo što učim. Brzo smo sredili neophodne papire i tako sam još pre punoletstva započela život u inostranstvu.

Želja da postane stujardesa nije je napustila.

Luka Šarac

- Mislila sam da će u Kanadi to ići lakše, ali ispostavilo se kao “nemoguća misija”. Čim su mi rekli da moram tečno da govorim engleski i francuski jezik, odustala sam od te ideje. Počela sam da radim u fabrici, gde sam dobila otkaz posle šest meseci. Za mene je to bio šok, jer se u Jugoslaviji, odakle sam došla, znalo – zaposliš se i to je to. Onda sam obećala sebi – bićeš svoj gazda. Završila sam za frizera, otvorila radnju i tu sam se pronašla. Ipak, neretko sam radila i dva posla: pre podne u salonu, a uveče kao konobarica. Ništa mi nije bilo teško.

U filmu “Toma”, koji se tokom praznika prikazuje na RTS-u, Gordanu Zdravković tumači mlada glumica Sanja Marković.