Lepa Brena prekinula ćutanje, progovorila o odnosima sa sinom i konačno otkrila gde je Stefan: Uskoro će se sve saznati

Gde je Stefan Živojinović - Lepa Brena konačno otkrila

Iznenada i bez konkretnog objašnjenja, Stefan Živojinović saopštio je pre godinu i po dana da se povlači sa javne scene i iz javnog života. Dopis koji je poslao posredsvom jedne advokatske kancelarije i dalje je velika enigma, baš kao i odnosi u porodici Živojinović. Konačno, Lepe Brena odlučila je da stane na put insinuacijama i otkrije gde je Stefan, kome se od januara 2020. gubi svaki trag.

- Stefan je srećan i zadovoljan, baš kao i ja kao roditelj, jer je pronašao sebe u nečemu drugom. On će se time predstaviti javnosti naredne godine, ali bitno je da radi sa onime što voli – ispričala je Lepa Brena za Kurir. Potom se osvrnula na glasine da sa starijim sinom nije u dobrim odnosima:

- Mi smo sa našom decom u fantastičnim odnosima, u to nemojte sumnjati. Postoje članovi naše porodice koji se eksponiraju, to smo Aleksandra i ja, a ostali to ne vole. Stefan dolazi, viđamo se, priprema jedan novi posao.