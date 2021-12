Budite Guči na jedan dan: Zavirite u filmsku kuću modne dinastije na jezeru Komo, a možete i da je iznajmite

Gučijevi, novi filmski hit Ridlija Skota, sniman je u prelepoj vili Balbiano

U bioskope je stigao najprovokativniji i najglamurozniji film godine, a svet jedva čeka da vidi kako je Lejdi Gaga ubila Mauricija Gučija. Dramatična priča o ambiciji, pohlepi, izdaji i složenoj istoriji moćne modne dinastije snimana je na autentičnim mestima, među kojima je i kuća na obali jezera Komo. Zapravo, može se reći i da Vila Balbiano igra jednu od glavnih uloga, iako u stvarnosti Gučijevima nikada nije pripadala.

Profimedia

U ostvarenju Ridlija Skota, u raskošnoj palati s kraja 16. veka stoluje Aldo Guči, patrijarh porodice. No, istorijske knjige pominju neke druge vlasnike. Prvi je bio kardinal Tolomeo Galio, jedan od najuticajnijih ljudi tog vremena. Narednih stoleća smenjivale su se crkvene starešine i aristokrate, a poslednji poznati vlasnik bio je industrijalac Mikele Kanepa, koji je kupio 1982. godine, kada je počeo i proces kompletne restauracije kuće i okolnih vrtova. Kasnije, 1996, pretvorena je u muzej i otvorena za javnost. Godišnje je poseti skoro 150.000 ljudi.

Profimedia

Gučijevi - raskoš u punom smislu reči

Palata može i da se iznajmi. To, naravno, važi za klijentelu sa dubljim džepom. Najpopularnija su venčanja, a trodnevno rentiranje cele vile za takav događaj košta više od 60.000 evra. No, zahvaljujući platformi Airbnb sada i “civili” imaju pristup . Na raspolaganju vam je neki od šest apartmana, a za cenu ćete morati sami da se raspitate. No, ako želite da jedan dan, i noć, provedete u koži filmske porodice Guči, verujemo da će svaka cifra za vas biti prava sitnica.

Profimedia

Luksuznim enterijerom dominiraju freske koje su oslikali Agostino Silva i braća Reći tokom 17. veka, antikvitetni komadi nameštaja nabavljeni preko aukcijskih kuća “Sotbi” i “Kristi”, a pomenimo i šest mramornih kupatila, kristalne lustere, razne skupocene ukrase. Ekstravagantnu notu ovom lepom mestu daju i bazen pod vedrim nebom, kućica za čamce, privatno pristanište, kao i vrtovi u engleskom stilu koje je dizajnirao pejzažni arhitekta iz Somerseta.

Vila Balbiano otvara vrata krajem marta, a rezervacije se već uveliko primaju. Profimedia