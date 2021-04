Lejdi Gaga kao Patricija Guči: Priča o ubistvu, glamuru i pohlepi

Lejdi Gaga kao Patricija Guči - ko je kontroverzna Italijanka koja je došla glave poslednjem lideru moćne dinastije

Ulogu u drami “Zvezda je rođena” toliko su hvalili i kritičari i fanovi da je pravo čudo kako Lejdi Gaga nije dobila više nagrada, uključujući onu najvažniju. No, uskoro će imati priliku za popravni. I to kakvu. Svi koji su videli prve kadrove sa snimanja filma “House of Gucci” kažu da je bez greške “skinula” Patriciju Ređani, ne samo izgled famozne Crne udovice, već i njen prilično kompleksan karakter. Reč je o bivšoj supruzi Mauricija Gučija, koja zvanično nikad nije priznala da je naručila njegovo ubistvo, ali je ipak osuđena na 29 godina zatvora, od čega je “odslužila” 18.

Rediteljska palica u rukama je majstora za akciona i naučnofantastična ostvarenja Ridlija Skota. Kako je najavljeno, biće to spektakularna i turbulentna priča o čuvenoj italijanskoj modnoj dinastiji, sa akcentom na život i smrt poslednjeg člana koji je bio na njenom čelu (“Gucci” danas pripada luksuznoj grupaciji „Kering“). Pored Gage, videćemo Adama Drajvera u ulozi Mauricija, biće tu i Džeremi Ajrons kao njegov otac Rodolfo, Al Paćino, Džared Lito. Scenario je zasnovan na knjizi „Senzacionalna storija o ubistvu, ludilu, glamuru i pohlepi“. Prema prvobitnom planu, Patriciju je trebalo da igra Anđelina Džoli, a Mauricija – Leonardo Dikaprio. Premijera je zakazana za novembar. Svi se nadaju da pandemija neće pomeriti termin, jer upravo ove godine svet mode slavi vek postojanja luksuznog brenda koji je osnovao Gučio Guči u Firenci, i ne sluteći kakav će uspeh postići.

„Opaka“ ekipa nedeljama je na relaciji Rim‒Milano, što je slučajno otkrila sama pevačica, odnosno glavna glumica, kada su je paparaci prepoznali na ulicama italijanske prestonice u košulji sa leopard-printom. Bila je dovoljna samo jedna fotografija sa snimanja pa da slučaj koji je zgrozio svet ponovo dospe u žižu interesovanja.

LUDILO, GLAMUR, POHLEPA

Ubistvo Gučija bilo je najmračnija modna bajka do smrti Đanija Versaćea dve godine kasnije. Italijanski mediji dali su joj holivudski naziv “Gučijeva žena i plaćeni ubica”. Patricija Ređani i Mauricio rođeni su iste godine, 1948, ona u Modeni, u siromašnoj radničkoj porodici, on u Firenci, kao superbogati naslednik modne imperije. Upoznali su se na jednoj zabavi, a devojka u uskoj crvenoj haljini koja ga je podsetila na Elizabet Tejlor očarala ga je na prvi pogled. Venčali su se 1973, upskos protivljenju njegovog oca, i dobili dve ćerke, Alegru i Alesandru. Raskalašni život para koji je iz dana u dan punio naslovne strane novina bio je oličenje naslova pomenute knjige: ludilo, glamur, pohlepa. Dodajmo i prevaru, kamen spoticanja koji je Gučiju neposredno došao glave. Nemilosrdno su trošili novac, putovali, kupali se u medu i mleku... Patricija je, kažu, mesečno trošila 15.000 dolara samo na omiljene orhideje, a pamte se i njene izjave kao što je: “Radije bih plakala u 'rols-rojsu', nego bila srećna na biciklu”.

Sve je bilo savršeno, ili je bar tako delovalo, dok jednog dana Mauricio nije rekao supruzi da odlazi na kratko poslovno putovanje. Međutim, sa puta se nikad nije vratio. Bar ne njoj. Patricija je ubrzo shvatila da je postala žrtva klišea – muž ju je ostavio zbog mlađe žene. No, prošla je skoro čitava decenija dok se nisu službeno rastali. Mauricio, koji je nastavio da troši iznad svojih mogućnosti, u međuvremenu je prodao porodični biznis korporaciji iz Bahreina, ali je mislio na bivšu suprugu, pa je tokom brakorazvodne parnice potpisan ugovor prema kome će ona dobijati godišnju alimentaciju od milion dolara. Očigledno je za Lejdi Guči sve bilo malo. Imala je razloga da bude ljubomorna, i na ženu zbog koje je ostavljena, i na silno bogatstvo kojim je posle prodaje modnog giganta raspolagao njen bivši muž. Naročito joj je bilo krivo što je dozvolio sebi da ostane bez porodičnog biznisa. Smatrala je da je na taj način izgubio ugled. Profimedia

TEK ĆEŠ VIDETI ŠTA JE PAKAO...

Ubrzo posle razvoda otkrila je da ima tumor na mozgu. Podvrgla se operativnom zahvatu i potpuno se oporavila. A onda je, 27. marta 1995. godine, stigla vest koja je šokirala i Italiju i svet – Mauricio je ubijen u foajeu svoje kancelarije u Milanu. Nekoliko dana kasnije, na fotografijama sa sahrane, koje su obišle planetu, videli smo njegovu bivšu suprugu skrhanu od bola. Tada se još nije znalo ko je bio mozak operacije.

U ovakvim slučajevima obično je prvi osumnjičeni druga strana. No, možda bi “dosije Guči” ostao nerešen da dve godine kasnije policiji nije upućen anonimni poziv: “Znam ko je kriv”. Kada je Patricija privedena, ćerke su je branile tvrdeći da zbog bolesti nije bila pri sebi. Sud nije imao milosti. Iako je dokazano da je ubici platila 300.000 dolara, učešće u zločinu nije priznala. Na poslednje ročište došla je u svom stilu: visoke štikle, bunda, “Gucci” marama oko vrata.

‒ Istina je da sam u razgovoru sa nekim ljudima u naletima besa izgovorila: “Volela bih da Mauricio umre.” Ali, nisam mogla da zamislim da će se taj scenario obistiniti. Nisam to ni želela. Nikada nisam naručila ubistvo.

Sudija joj nije poverovao, a nekako je do njegovih ruku stigao i Patricijin dnevnik u kome je, baš na dan ubistva, napisala jednu jedinu reč, “paradeisos”, što na grčkom znači “raj”. Pušten je i snimak telefonskog razgovora gde se odlično čuje kako preti Mauriciju pošto je saznala da planira svadbu sa svojom izabranicom: “Tek ćeš videti šta je pakao”.

PENZIJA NA VISOKOJ NOZI

U zatvoru je pokušala da se obesi pertlom, ali su je spasli na vreme. Bila joj je ponuđena i takozvana otvorena ćelija sa smanjenim nadzorom, kao i mogućnost da radi sa ostalim zatvorenicama, ali je odbila: “Nikad u životu nisam radila, pa ne nameravam ni sada da počnem.” Ipak, poslednje dve godine imala je priliku da povremeno izlazi na slobodu u pratnji policije, kako bi vodila svoju juvelirsku radnju u Milanu. Zbog primerenog ponašanja i dobrog vladanja iz zatvora je puštena skoro deset godina ranije. U oktobru 2016. postala je slobodna žena. Prva stvar koju je uradila ‒ otišla je u ulicu Monte Napoleone i kupila kitnjast nakit, naočare i papagaja koga je nosila na ramenu.

Ne mora da razmišlja ni o budućnosti, pošto i dalje dobija pozamašnu sumu novca iz zaostavštine bivšeg muža. Takođe, retroaktivno joj je isplaćen novac koji nije primala dok je bila iza rešetaka, a reč je o iznosu od 18 miliona dolara. Kako su Gučijevu imovinu nasledile ćerke, i one moraju da majci isplaćuju izvesnu svotu. Inače, sa Alegrom i Alesandrom odavno ne razgovara.

Ubica Benedeto Ćeraulo imao je manje sreće, osuđen je na doživotnu robiju. On, doduše, nije nikakav profesionalac, već vlasnik picerije koji je tada bio u velikim dugovima. Angažovao ga je Patricijin doktor, koji je još u zatvoru. Iza rešetaka je i vozač koji je pomogao Benedetu da pobegne sa mesta zločina.

Za to vreme Crna udovica uživa u svojoj “penziji na visokoj nozi”. U retkim intervjuima navodi kako je ona “jedina prava Guči”, uz obavezan dodatak da bi bilo najbolje da se cela priča oko ubistva konačno zaboravi. Prokomentarisala je i izbor glavne glumice za “House of Gucci”. Drago joj je što će je igrati Lejdi Gaga jer „izgleda baš kao ona“, ali je razočarana što se pevačica prethodno nije konsultovala sa njom, prenosi italijanska novinska agencija “Ansa”.

‒ Žao mi je što se nismo upoznale, mislim da ovako nema smisla. I to nema nikakve veze sa novcem, jer svakako neću uzeti ni centa od filma. Reč je isključivo o poštovanju.