Vest da je Merima Njegomir teško bolesna Novaka načisto porazila, evo šta će sjajni Đoković učiniti

Đoković će učinti sve da pomogne Merimi Njegomir

Vest da se Merima Njegomir bori sa teškom bolešću rastužila je mnoge njene kolege, ali i porodicu Đoković, koja nju ceni i kao umetnika i kao čoveka.

Kako saznaje Svet, Novak Đoković je, čuvši tužnu vest, odmah ponudio pomoć oko lekova koje treba nabaviti.

- Novak, a pogotovo njegov tata Srđan i majka Dijana, prijatelj je sa Merimom godinama. Često su se zajedno i slikali na raznim proslavama, Srđan ne krije koliko voli njen glas. Krajem avgusta, on se veselio dok je Merima pevala 'Kosovske božure'. Ko se tad nadao da će za nekoliko meseci Merima biti u ovakvom zdravstvenom stanju. Svi su se potresli kada su to čuli i žele da joj pomognu. I sam Novak je zbog svog načina života dosta upućen u pitanje zdravlja, pa njegova saznanja i kontakti sa u stručnjacima u celom svetu mogu biti od velike pomoći. Da ne pominjemo i njegovu upućenost u moć meditacije... Sve čovek treba da proba - ispričala je Merimina prijateljica.

Nada Topčagić ne prestaje da plače otkako je saznala da je Merima bolesna.

- Čula sam da su deca sve vreme uz nju. Najmlađa ćerka se čak preselila da bude uz majku sve vreme. Teške su to muke i problemi. Rekoše mi da je Merimu baš pogodila Marinkova smrt. Bili su kolege, prijatelji. Baš je klonula posle toga. Mislila je da je on jak, ceo život je sportista, verovala je da će on uspeti da se izbori, pa da joj i to na neki način bude ohrabrenje da čovek sve može da pobedi, pa i rak. Daće bog da sve bude kako treba i da Merima ozdravi - kaže Nada. Boško Karanović