Raskošno venčanje od 2 miliona dolara: Udala se ćerka Bila Gejtsa (foto)

Udala se ćerka Bila Gejtsa vest je koja je u vikendu za nama obišla čitav svet. Sudbonosnao "da" Dženifer Gejts izgovorila je egipatskom milioneru i džokeju Najelu Naseru.

Raskošna svadbena ceremonija upriličena je na velelepnom imanju porodice Gejts u Vestčesteru u Njujorku, dok je dan ranije u tajnosti održano i crkveno venčanje.

Za ovu važnu priliku mlada je odabrala venčanicu modne kreatorke Vere Vang, dok su deveruše bile odevene u elegantne tamnozelene haljine.

Među najveselijima bili su nevestini roditelji, Bil i Melinda, a prema informacijama izvora, venčanje Gejtsove mezimice koštalo je neverovatnih 2 miliona dolara. Uz stihove pesme Eltona Džona "Can You Feel The Love Tonight", Dženifer je plesala sa ocem, što je bio jedan od najemotivnijih momenata.