Kuća s pogledom na okean: Za novi dom u Malibuu pop zvezda Pink izdvojila 14 miliona dolara (foto)

Kuća pevačice Pink - luksuz na plaži bez kraja

Najpopularniji deo okruga Los Anđeles, poslednjih godina svojevrsni grad za sebe, i dalje je san mnogih Amerikanaca. U Malibuu, surferskom raju poznatom po plaži bez kraja i jednoj od najlepših obala na Pacifiku, nekretnine poseduju, ukratko rečeno, sve zvezde. Među njima i neke koje nisu holivudske. Na primer, pop diva Pink.

Getty Images

Slavna pevačica živi u Malibuu otkako se, pred početak karijere, doselila iz Pensilvanije, ali nedavno je poželela veću kuću, jer se i njena porodica u međuvremenu uvećala. Vila pored okeana, koju je kupila za 14 miliona dolara, promenila je više vlasnika: bivšu ženu ruske hokejaške zvezde, uglednog stomatologa, a prvi je bio poznati muzičar Beri Manilou, za koga je sagrađena 1976. godine. Pošto je bilo još zainteresovanih za modernu kuću na peščanoj plaži, koja je jesenas kompletno renovirana, Pink je izdvojila 200.000 dolara više od početne cene.

Profimedia

Osim lokacije, skup je i pogled na okean od poda do plafona, u nekim prostorijama i pod uglom od 180 stepeni. Dvospratna kuća pevačice Pink, čija arhitektura ni po čemu ne podseća na tipičan kalifornijski stil, ima pet spavaćih soba, četiri kupatila, veliku kuhinju sa pozlaćenim elementima, spa-oazu, kuću za goste i prostrani balkon, savršen za zabave pod vedrim nebom. Dovoljno je samo da Pink kaže “Let's Get This Party Started”. U dvorištu ima tek nekoliko biljaka, među kojima se ističu živa ograda i dve masline.

Profimedia

Profimedia

Pop zvezda i njen suprug Keri Hart do skoro su sa decom iznajmljivali kuću u potpuno drugačijem stilu na drugom kraju Malibua. U južnoj Kaliforniji imaju i ranč, gde Keri, legenda moto-sporta, može da vozi svoje dvotočkaše do mile volje. No, nema sumnje da će ovo mesto ubrzo opčiniti njihovu desetogodišnju ćerku Vilou i četvorogodišnjeg Džejmisona, kojima je plaža glavna zanimacija, a sjajno se snalaze i na dasci za surf.

Profimedia

Profimedia