U prelepom delu Beograda: Dom Vesne i Đoleta Đoganija je pravi mali raj (foto)

Dom Vesne i Đoleta Đoganija će vas oduševiti...

Muzičar, čiji je život uzbudljiviji od mnogih holivudskih filmova, nekada je sa braćom i sestrama u Mirijevu jedva sastavljao kraj s krajem, a kada je stigao do zvezda, zarađujući više nego što je mogao da sanja, rešio je da novac ulaže u pametne stvari. To nije bila samo muzika već i nekretnine. Jedna od tih nepokretnih mudrih investicija je i komforan stan na Novom Beogradu, koji nam je Đole Đogani s porodicom ponosno predstavio.

- Godinu i po tragao sam za idealnim životnim prostorom. Obišao sam na desetine stanova, a onda sam zakoračio na ovu terasu - počinje priču Đole za HELLO!. Mirko Tabašević

Na sto dvadeset pet kvadrata elegantno su raspoređeni tri sobe, kuhinja, trpezarija, dva kupatila i prostrana terasa, sa koje puca veličanstveni pogled na stari deo grada.

- Neophodno je prilagoditi se ovakvom prostoru. U skladu sa kvadraturom i kvalitetom stana, opremanje nas je prilično koštalo, ali je vredelo svakog centa. Naša prijateljica Silvija, jedan od najboljih dizajnera enterijera, bila nam je od velike pomoći. Šalimo se da smo stan skockali kao da smo na Beverli Hilsu. Jedan poznati magazin proglasio je našu kuhinju jednom od najlepših - ponosno ističe Đoletova supruga Vesna.





Stan je opremljen u minimalističkom stilu, jer, kako Đole kaže, nikada nije bio opterećen materijalnim vrednostima i najvažnije mu je da se on i njegova porodica osećaju prijatno.

Dom Vesne i Đoleta Đoganija

- Većina nameštaja rađena je po meri, po uzoru na atraktivne komade koje sam video u stranim žurnalima u kombinaciji sa mojim idejama. Prostor nismo želeli da opterećujemo suvišnim detaljima, čak smo i tepihe izbacili. Ganc novi nameštaj sam presvlačio, za pojedinim detaljima tragao i po dva meseca. Šta da vam kažem kad sam promenio tri televizora dok nisam došao do idealnog. Jedno je kada ga gledate u prodavnici, a sasvim drugo kada to činite kod kuće. Na kraju sam se odlučio za “OLED”, model koji je tih dana tek stigao u Beograd. Ekran je tanak kao HELLO!. Kada mi je prodavačica saopštila cenu, umalo se nisam srušio. Budući da sam bio prvi kupac tog modela, od gospodina Vese Jevrosimovića, vlasnika kompanije “Comtrade”, dobio sam svojevrsnu plaketu - iskreno govori Đole. Vesna nam otkriva Đoletovu novu pasiju:

- Kada smo u inostranstvu, ja obilazim butike, dok su Đoletova nova opsesija prodavnice nameštaja. Do te mere je zaluđen, da neće da krene kući ako ne kupi bar čašu.



Dom Vesne i Đoleta Đoganija - Skladan porodični život ispred luksuza

Đole nas je brzo razuverio da kuhinja nije lepa samo za fotografisanje.

- Vesna, istina, nije preterano vična za šporetom, ali tu je njen supermuž. Italija mi se i u tom smislu uvukla pod kožu. Volim sve vrste testenina, fuzile, taljatele... Sa lazanjama se, priznajem, ne snalazim najbolje, ali sam zato za paste “master chef”. „Pene arabiata“ su mi uža specijalnost, jednostavno, a savršeno jelo. Kod kuće uglavnom pripremamo lagane obroke, dok za komplikovanije u pomoć zovemo restorane.

Poslednjih godina feng šui je postao neizostavni metod uređenja doma, kako kod poštovalaca istočnjačke kulture, tako i kod onih sa viškom novca ili vremena. Međutim, Đole kaže da je pronašao sopstveni model.

- Iskustvo nam je pokazalo da bi nameštaj trebalo prilagođavati sebi i svojim potrebama, nikako obrnuto. Feng šui, recimo, nalaže da ogledalo stoji nasuprot trpezarijskog stola, ali smo zbog Laure bili prinuđeni da ga izmestimo, i tu gde je sada izgleda savršeno. Spontano je pronašlo svoje mesto.



Dok iz naručja ne ispušta miljenicu porodice Lauru sa ponosom u glasu govori o svojoj deci.

- Kao svakom ocu, kćerka mi je centar sveta. Daleko od toga da Silviji i Marineli nisam bio posvećen, ali neke stvari su bile drugačije. Jurio sam karijeru, bolji život, te snimi album, te napravi kuću, kupi ovo, kupi ono... Danas glatko odbijem nastup ako baš u tom trenutku želim da budem sa Laurom. Adrijano je, s druge strane, već veliki momak, odličan je matematičar, bio je i na takmičenju, što je za nas Đoganijeve, koji smo poznati samo po plesu, veliki uspeh. Opsednut je fudbalom, Ronaldom, da se on pita, u dresu bi išao u školu. Oduševljava me svojim stavovima i odgovornošću. Još se nije desilo da moram da ga opomenem da uradi domaći ili da uči. Mirko Tabašević

Uprkos luksuznom stanu, Đoletu je na prvom mestu skladan porodični život.

- Godine su me naučile da cenim suštinu i sve privilegije koje mi je život pružio. Najvažnije mi je da kao porodica besprekorno funkcionišemo, da smo zdravi, srećni i da se volimo. Ne maštam o velikom novcu, o skupom automobilu, ne patim da me drugi vide za volanom “besne mašine”. Dopada mi se kako je Dino Merlin to formulisao: “Mahanje iz skupog automobila ostavljam ljudima koji nemaju sluha za prostor i vreme u kome žive”. I zaista je tako. Zrelost mi je donela sasvim drugačije poglede na svet, uspeo sam da dosegnem određeni duhovni nivo. Veći užitak pričinjava mi da kupim dve prelepe čaše koje će se slagati sa jastucima u dnevnom boravku, nego da stisnem gas na novom “BMW-u”. Zaista nisam opterećen novcem. Dovoljno mi je da živimo pristojno, da možemo da ručamo u finom restoranu, da odemo na neko lepo putovanje i da uštedimo koji dinar deci za školovanje. To će ujedno biti kraj naše finansijske obaveze prema njima. Veoma je važno da im u najranijem detinjstvu ukorenimo radne navike, da ih naučimo da se bore i usmerimo ih da svoj dinar sami steknu. Što pre shvate da život nije med i mleko biće im bolje.





Buran razvod od prve supruge, pevačice Slađane Delibašić, na proslavljenog densera ostavio je veliki trag, koji je, snagom volje, uspeo da preokrene u sopstvenu korist.

- Od razvoda sa Slađom mnogo sam se promenio. Naš rastanak doživeo sam kao kraj sveta, kraj svega, bio sam nervozan, neprestano sam se pitao zašto se to baš meni dešava. Ispostavilo se, međutim, da je kraj zapravo bio novi početak. Iz nemilosrdne borbe sa sobom izašao sam kao pobednik, što je još važnije, naučio sam da su naš najveći neprijatelj naše misli. Opterećeni smo razmišljanjem, razbijamo glavu pitanjima šta će biti, kako će biti, hoćemo li završiti ovo ili ono. Moje misli već dugo su prazne, ni o čemu ne razmišljam, slobodan sam, srećan, zadovoljan, a nemam ni loše telo. Dugo već ne jurim za karijerom, za novcem, za svim tim stvarima za kojima sam do tada jurio, a koje mi, ispostavilo se, nisu donele istinsku sreću. Stavio sam prst na čelo i zapitao se gde sam, recimo, bio kada sam imao dvadeset godina. Bio sam u Budvi, posle nastupa sam pojeo vruć burek i bio sam srećan. To znači samo jedno - novac nije garancija sreće. Vrati se, pronađi sebe, izgubio si se. A ne ovo danas, juriš za parama, svađaš se sa gazdama... Mirko Tabašević

Ušuškan porodičnim skladom, Đole se, simbolično, za kraj priseća nimalo lagodnog detinjstva.

- Rođen sam u Mirijevu, u izrazito siromašnoj porodici. Otac, majka i nas devetoro braće i sestara živelo je u trideset pet kvadrata. Spavali smo kao sardine. Nisam mogao ni da pretpostavim da ću jednog dana sedeti na ovoj terasi, da ću gledali u „Beogradskog pobednika“, spomenik koji sam kao mladić, doduše iz druge perspektive, posmatrao kao opčinjen. Kada deca odu u krevet, volim da se osamim na terasi, dugo razmišljam i tiho zahvaljujem sudbini što je bila tako velikodušna. Što sam dobio život koji mi je nekad bilo toliko dalek da o njemu čak nisam ni sanjao. Pobedio sam zahvaljujući želji za uspehom. Za uspehom, ne za parama, i po tome sam se razlikovao od većine vršnjaka. Danas imam šezdeset godina, četvoro dece, dve žene, doduše druga nije “legalna”, ali ni to nije bez razloga - papir definitivno nije garancija skladnog odnosa muškarca i žene. Sa Vesnom sam petnaest godina, duže nego sa Slađom, a nismo u braku. Deda sam po zvanju, ali, kao što vidite, ne i po stanju. Peto dete ne planiram, ali, ako se desi, svakako da ću mu se radovati. Idol mi je Čarli Čaplin, koji je, ako se ne varam, u sedamdeset drugoj postao “čale”.