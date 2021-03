Ekskluzivno za "Hello!" Nina Janković otkriva po kome će ćerkica dobiti ime Ivanka

Ćerka Nine Janković željno se iščekuje u njihovom domu. Iako broji sitno do porođaja, mlada glumica vredno radi na snimanju pete sezone serije ,,Ubice mog oca", a stomak joj ne predstavlja nikakav problem.

Jednoj od naših najpopularnijih glumica fino su se uklopili svi delovi životne slagalice – ima brak o kakvom mnoge devojke maštaju, sin Vukašin će u aprilu napuniti tri godine, u maju će roditi devojčicu, a za glavnu ulogu u seriji “Mama i tata se igraju rata” dobila je bezbroj komplimenata.

‒ Osim te serije ništa drugo ne radim jer bi mi bilo previše, tim pre što mi je ova trudnoća neuporedivo teža od prethodne, ali se trudim da se ne žalim. Prvih nekoliko meseci imala sam jake mučnine, a kad su one popustile, dobila sam koronu. Naravno, uplašila sam se, ali tu je bila moja divna doktorka Žaklina Jurišić, kojoj beskrajno verujem. Uspevala je da me brzo smiri, kao i doktorka Milena iz “Dragiše Mišovića”, koja je tokom korone lečila i mene i Mateju. Srećom, sve je dobro prošlo.

Od trudnica se očekuje da im raspoloženje bude promenjivo. Da li je tako i kod vas?

‒ Moje raspoloženje je takvo i kad nisam trudna. Ljudi oko mene su već navikli. (smeh).

Nedavno ste se našalili da se sve češće pravite kako slušate sagovornika, a zapravo razmišljate šta još treba kupiti za bebu.

‒ Bliži se trenutak kada treba privesti kraju sve pripreme. Doduše, do termina su ostala tri meseca, ali sigurno je da ću biti sve manje raspoložena za obilaske radnji.

U pripreme spada i biranje imena za bebu...

‒ To smo već rešili. Ćerka će se zvati Ivanka. Šalim se da nije po Ivanki Tramp, već po Matejinoj baki. Dogovor je bio da ja biram ime za sina, a on za ćerku.

Kada ste prvi put bili u drugom stanju, išli ste u školu roditeljstva. Da li vam je sada lakše, budući da mnogo stvari već znate?

‒ Mislim da jeste, mada se sa bebama, kao i sa trudnoćama, nikad ne zna. S obzirom na to da je ova potpuno drugačija od prve, moguće je da će i Ivanka biti sušta suprotnost Vukašinu. On je zaista dobro i neodoljivo dete. U svakom slučaju, najvažnije je ono čuveno “samo neka su živi i zdravi”. Početak dok beba samo spava i sisa možda je najlakši, naravno ne i kad ti je to prvo dete, jer skačeš čim zaplače. Ne znaš da li plače zato što je gladno, žedno, treba ga presvući, nešto ga boli ili mu nije ništa, ali plače jer to rade sve bebe. Verujem da je s drugim lakše, jer više nemaš takve nedoumice.

Ćerka Nine Janković posebno će obradovati Vukašina

Shvata li Vukašin da će uskoro u vašu kuću stići prinova?

‒ Zna da će dobiti seku, mazi mi stomak, a među našim prijateljima ima mnogo onih koji su dobili drugo dete. No, pitanje je kako će biti kad ugleda sestru.

