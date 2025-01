Bjuti trik Džoan Kolins: Za lice bez bora dovoljna je OVA krema od 400 dinara

Poznata holivudska zvezda koja danas ima 91 godinu, Džoan Kolins, inspiracija je mnogima. Naročito kada je u pitanju nega, lice bez bora i mladalački duh.

Ova ikona stila i glamurozna holivudska diva, koja nikada nije podlegla trendu hemijskih tretmana i ulepšavanja, botoks je koristila samo jednom i to iskustvo pamti kao vrlo neugodno. Lice Džoan Kolins je barem 20 godina mlađe u odnosu na njenu starosnu dob, a glumica to pripisuje (samo) redovnoj nezi. Photo by Jeff Spicer/Getty Images

Džoan Kolins veruje u jednostavnu ali efikasnu negu kože. Jedan od ključnih proizvoda koji koristi u svojoj rutini već 40 godina je globalno poznata krema koju možete kupiti za samo 400 dinara, i to u obližnjoj drogeriji ili prodavnici robe široke potrošnje.

Pristupačan proizvod u koji se kune devedesetjednogodišnja glumica pomaže joj već decenijama u nezi kože, prvenstveno održavajući svežinu i hidrataciju koje ovakvim tretmanom hrani lice Džoan Kolins.

Diva koju pamtimo po legendardnoj ulozi Aleksis u "Dinastiji", seriji koja se emitovala osamdesetih godina 20. veka, ističe da je važno ne samo koristiti odgovarajuće proizvode, već i praktikovati zdrav način života.

Jedan od njenih dragocenih saveta kojih se i sama pridržava, što dokazuje i mladoliko lice Džoan Kolins, jeste da diva uvek spava na leđima, čime izbegava stvaranje bora koje ubrzano nastaju spavanjem na boku.

S obzirom na to da je Džoan u mogućnosti da priušti luksuzne proizvode, činjenica da se kune u jeftinu Niveu samo potvrđuje efikasnost ove kreme.