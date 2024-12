Pripremite se za imele uz novu essence xmas KiSSES trend kolekciju!

Inspirisana predivnim sjajem tokom praznika, nova essence xmas KiSSES trend kolekcija ima sve što vam treba za postizanje savršenog blagdanskog sjaja. Od šimerastih i glitterastih detalja za lice i usne do zapanjujućih ukrasa poput bisera i nalepnica za nokte, ova kolekcija je savršena za stvaranje onih posebnih beauty trenutaka. Promo

xmas KiSSES

rumenilo & highlighter duo

• 2-u-1 šimerasto rumenilo i highlighter

• Povezuje rumenilo u nijansi ružinog drveta i zlatni highlighter

• Za blistav ten kože

479,00 RSD // 01 Under The Mistleglow!

xmas KiSSES četkica za lice

Super mekana četkica za lice s veganskim dlačicama

Voluminozan oblik za nežnu aplikaciju pudera za lice

479,00 RSD // 01 Meet Me Under The Mistletoe…

xmas KiSSES nalepnice za nokte







60 samoljepljivih nalepnica za nokte

U glitterastim, zlatnim i šarenim božićnim dizajnima

179,00 RSD // 01 Mistletoe Magic, Stick Around!

Promo

xmas KiSSES spužvica duo

Set od 2 spužvice za šminkanje

U klasičnom obliku za jednostavnu aplikaciju pudera i kremastih tekstura

Super slatko pakovanje koje je idealno za poklon

479,00 RSD // 01 Where Hearts Unite…

xmas KiSSES ulje za usne koje menja boju

Oboji usne u nežno ružičastu prema individualnom pH

Sa suptilnim zlatnim šimerastim efektom

349,00 RSD // 01 Kiss & Wish!

xmas KiSSES gumice za kosu

Set od dve gumice s mašnom: jedna meka i jedna glitterasta

Fleksibilna traka i udobno za nošenje

299,00 RSD // 01 Mistletoe's Bow, Kiss Below!

xmas KiSSES tinting lip glow

Nežni glitterasti lip tint s prozirnim ružičastim središtem

Sa slatkim mirisom trešnje

349,00 RSD // 01 Star Kiss Bliss!

xmas KiSSES biseri za lice

62 samolepljiva bisera različitih veličina

Mogu se koristiti za ukrašvanje očiju, lica i noktiju