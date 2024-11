Jedni kritikuju “black friday”, što zbog popusta koji kod nas baš i nisu fascinantni, što zbog

konzumerizma, drugi su već spremili kreditne kartice i samo čekaju da se sutra otvore radnje.

Beauty proizvodi su uvek na spisku većine žena, a da bismo kupovale što pametnije, dobro će

nam doći saveti vrhunskih šminkera. Zato ovaj “crni petak” dočekujemo sa Ivanom

Temelkovski.

■ Počinjemo od kvalitetnih pudera, koje ćete sutra moći da kupite u Sephori po ceni koja je 30%



Ivana Temelkovski

niža nego inače. Moji favoriti supuder u prahu, kao i neprevaziđeni Too faced Born this way multi use. Isti popust možeteočekivati i za proizvode za negu, a verujem da ste bezbroj puta čuli da su oni osnova svakogdobroga makeup look-a. Probajte Glow recipe hue drops serum teinte, koji daje bronzani ten.Kada ga istisnete iz bočice pomislićete da je taman, ali kad ga stavite na lice dobijete suptilansjaj i isto toliko diskretnu “preplanulost”.



■ U “Jasmin” parfimerijama obratite pažnju na maskaru “Naj Oleari Click on me” ili karmin

“Creamy delight” istog brenda. Na popustu su i fantastične Diego Dalla Palma olovke za usta,

koje u radnji možete kupiti uz popust od 50%.



■ Mac je spremio popuste od 30% na sve proizvode, osim na prazničnu kolekciju. Kupovina

njihovih karmina i sjajeva se odavno smatra investicijom. Treba li, uopšte, da pominjem njihove

kultne nijanse “Honeylove” (svetla, nude, uz razne olovke za usta odgovara većini žena za

najrazličitije prilike), “Velvet Teddy” (boja mesa) i crveni “Ruby Woo”.



■ Black friday može da bude zvanični početak kupovine novogodišnjih poklona. Imajte u vidu

da nikada neće pogrešiti ako drugarici, sestri, mami ili koleginici poklonite maskaru, paleticu

senki neutralnih tonova, kao i proizvode za negu usana. Ivana Temelkovski

Max faktorova čuvena masakra 2000 kalorija mi je već godinama jedna od omiljenih. Uprkos

ogromnoj konkurenciji i dalje ima svoje mesto u makeup svetu. Ako želite da probate maskaru iz

kategorije “skupljih”, ovo je pravi trenutak da kupite YSL. Diego Dalla Palma ima lepu paleticu

bež-braon-zlatnih senki (4 komada), a Guerlain divnu paletu nude senki. Kad je reč o hidrataciji

usana, trenutno su veoma popularna Gisou ulja za usne na bazi meda, Dior ulja za usne, kao i

Laneige maske raznih ukusa.