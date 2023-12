To više nije ista devojka: Anastasija Ražnatović više ne može da krije estetske korekcije

Izgled Anastasije Ražnatović dosta se promenio

Naslednica Cece Ražnatović, Anastasija, nikada nije poricala da je uz pomoć profesionalaca dovela svoj izgled do savršenstva. Instagram

Čak se skoro pohvalila da je tokom boravka u Beogradu kada je slavila Nikoljdan u svom porodičnom domu otišla na korekciju obrva i usana, a i u prošlosti je govorila o svim zahvatima kojim se podvrgla.

Sada je njena majka izbacila sliku iz prošlosti na kojoj pozira sa Tasom i Veljkom, i transformacija kroz koju je Anastasija prošla zaista je evidentna.

Izgled Anastasije Ražnatović definitno nije više isti - nos je bio veći, a usta nešto manja, ali Cecina ćerka nikad nije krila da je operisala nos i usne. Instagram

- Nisam bila zadovoljna svojim nosem i nos sam operisala, samo jednom. Zapravo sam samo nos i operisala. Imala sam tu nesigurnost oko nosa i to sam korigovala. Neću sada da pričam da sam imala devijaciju pa sam morala, nisam zbog toga uradila, okej, imala sam i devijaciju, ali... Prosto sam želela i to sam uradila, i to je to - objasnila je svojevremeno Tasa.

Ata Images