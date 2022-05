Nikad se više nije vratila u tamnobraon: Ovako je kosa Zorice Brunclik postala pink, nasmejaće vas do suza

Kosa Zorice Brunclik njen je zaštitni znak

Zorica Brunclik podjednako je poznata po odličnom glasu, vanvremenskim hitovima, kao i po neobičnoj boji kose. Malo ko se seća početka njene karijere, dok je još bila tamnokosa.

Kako je izgledala u svojim dvadesetim, može se videti na omotu singla „Odakle si, sele“, iz 1980. godine.

Ovako je kosa Zorice Brunclik pretrpela transfromaciju

Kako je došlo do transformacije u pink nijansu, Zorica je svojevremeno otkrila u jednom intervjuu.

‒ Dva vikenda imala sam nastupe u Švedskoj, a između sam bila slobodna. Ostala sam tamo kod prijatelja, nisam se vraćala za Beograd. U to vreme ćerka tog mog prijatelja imala je maturski rad za frizera. Roditelji su joj napravili salon, a ona je kao temu odabrala najluđe boje za najluđe glave. Jedna je bila moja. Rekla sam joj da ima četiri dana da me vrati u pravu boju. To je bilo užasno, trebalo je izvući tamnobraon. Glava mi je bila u krastama od blanša ‒ prisetila se.

‒ Prvo sam bila ljubičasta, a ja sam neko ko voli ljubičastu boju. Kada me je video na aerodromu, muž je hteo da me ostavi. Izgledala sam kao žar-ptica. Glava je „vrištala“, jedna nijansa, pa druga. Danas bi to bila šik frizura, ali tada nije bilo ni govora o tome.

A onda je kosa Zorice Brunclik ostala pink...

Bilo kako bilo, kosa Zorice Brunclik izazvala je tada lavinu tekstova, a naslovne strane smenjivale su jedna drugu. Iako je u prvom trenutku pretio razvodom, Miroljub Aranđelović Kemiš ne samo što se pomirio sa novim supruginim izgledom, već je dao sve od sebe da joj nabavi istu boju.

‒ Tada je bilo teže da dođete do nečega iz inostranstva, pa je on pametan naručio trista pakovanja, da imam zalihu. Međutim, greškom je došla pink nijasa i tako je sve počelo. Iskreno, tada sam shvatila da sam unikat. Sada mogu da stavim bilbord za koncert – bela pozadina i samo jedan pramen kose u pink nijansi, neko se neće zbuniti da koncert ima neko drugi, nego Zorica Brunclik ‒ kaže pevačica.