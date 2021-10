Stres, produženi kovid, disbalans hormona: Zašto kosa pojačano opada

Gubitak kose - uzroci su razni, ali dobra vest je da na tržištu postoje proizvodi koji mogu da reše ili makar ublaže problem

Sasvim je normalno da tokom dana izgubimo do sto vlasi kose, ali kada shvatimo da je taj broj znatno veći, počinjemo da brinemo i razmišljamo o uzrocima. Dok jedni olako zaključuju da je u pitanju sezonsko opadanje ili stres, koji najčešće okrivljujemo za sve promene u organizmu, druge hvata panika, jer su uvereni da bi to mogao biti znak nekog ozbiljnog poremećaja. Ko je bliži istini, najbolje znaju stručnjaci iz oblasti trihologije, posebne grane dermatologije usmerene na naučno ispitivanje zdravlja kose i kože glave. Zbog toga smo na ovu temu razgovarali sa trihologom dr Milenom Stanojević.

Sezonsko opadanje

Obično se javlja u proleće ili jesen, u oktobru. Opadanje može biti dvostruko veće od uobičajenog, pa se dnevno gubi od 150 do 200 dlaka. Ne traje duže od četiri nedelje, posle čega počinje da raste nova kosa. Ukoliko do toga ne dođe, obavezno se konsultujte s lekarom.

Sezonsko opadanje javlja se kao posledica promene dva hormona – melatonina i testosterona.

Leti, kada dan traje duže, stvaranje melatonina je smanjeno, zbog čega dlake ulaze u fazu mirovanja. Zatim sledi faza opadanja, koja se manifestuje na jesen. Drugi važan faktor je testosteron, čiji nivo raste tokom proleća i jeseni.

Ogledalo zdravlja

Kosa je odraz zdravlja celokupnog organizma, pa kad u telu postoji problem, rast se usporava, čak i zaustavlja, budući da je energija usmerena tamo gde je najpotrebnija.

Hipotireoidizam, stanje kada štitna žlezda ne proizvodi dovoljno tiroksina, hormona odgovornog za regulisanje metabolizma, dovodi do promena kvaliteta kose – postaje beživotna, opada, dlaka je suva i lomljiva... S druge strane, pojačana aktivnost štitne žlezde, između ostalog, uzrokuje proređivanje i neujednačen gubitak kose.

Gvožđe je nezamenljiv sastojak u enzimu ribonukleotid reduktaza koji pomaže rast ćelija. Znaci njegovog nedostatka u početku su toliko blagi da ih i ne primećujemo, ali s vremenom se pojačavaju. Ako kosu gubimo zbog anemije, dolazi do istanjivanja u srednjoj i frontalnoj liniji skalpa, naročito u predelu zalizaka.

Posle porođaja, usled naglog pada nivoa nekoliko hormona, dolazi do opadanja sve kose koja nije opala tokom trudnoće. Ukupna količina nije veća od one koja je trebalo da se izgubi tokom blaženog stanja, ali kako do opadanja dolazi odjednom, situacija deluje dramatično. Nikome ne bi bilo svejedno kada bi mu kosa opadala u pramenovima i kada bi dnevno gubio više od 200 dlaka. Do toga može da dođe neposredno posle porođaja, mada je najčešće u trećem mesecu. Vrhunac dostiže u šestom, a ponekad traje i godinu dana. Ukoliko se period produži i kosa ne počne da se obnavlja, znači da je normalno opadanje prešlo u patološko

Gubitak kose usled policističnih jajnika manifestuje se redukcijom gustine u prednjem i gornjem delu skalpa, kao i na kruni glave. U navedenim regijama kosa postaje sve tanja i kraća, mada ne dolazi do kompletne ćelavosti kao kod muške populacije. Za razliku od pripadnika jačeg pola, kod žena s policističnim jajnicima folikul ostaje živ, pa su veće šanse da se aktivira i stimuliše rast nove kose.

Gubitak kose može se sprečiti

Kosa i korona

Nije malo onih kojima je, nakon što su preležali virus korona, kosa počela intenzivno da opada, što je naročito izraženo kod osoba koje su imale težu kliničku sliku. Medicinski gledano, nije reč o nečemu što je teško objasniti.

Kada se telo nađe u fiziološkom stresu, kao što su povišena temperatura, nedovoljan unos hrane, teške operacije, porođaj i slično, dolazi do opadanja kose. U takvim situacijama dlaka ne dobija dovoljno hranljivih materija, jer organizam štedi na nebitnim strukturama kao što je kosa. Zbog toga se dešava da veliki broj dlaka iz faze rasta pređe u fazu opadanja. Može se desiti da izgubimo čak 30 posto kose, dok je 10 posto stanje koje se tretira kao normalno. Pacijentima koji su pre kovida imali normalnu gustinu, kosa se spontano obnavlja.

Nemojte zaboraviti ni na suplemente – cink, vitamin D i selen, ishranu bogatu nutrijentima, ali i dokazano efikasne proizvode, kao što su ulje ruzmarina i nane.

Istine i zablude

Pranje kose NE podstiče opadanje

Dlaku koja je ušla u ciklus opadanja sigurno ćemo izgubiti, prali je mi ili ne. Da bi nam kosa bila zdrava i lepa, redovno održavanje je neophodno, a koliko će ono biti često, zavisi od tipa kože glave. Mastan skalp pere se svaki ili svaki drugi dan, normalan dva puta nedeljno, dok je suvom dovoljno jednom nedeljno.

Agresivno bojenje NEĆE trajno oštetiti kosu

Prečesto ili suviše agresivno tretirana kosa lomljiva je pri krajevima ili pri korenu, gde je boja naneta i opada. U tom slučaju savetujemo odlazak kod dobrog frizera koji će sanirati štetu. Dobra vest je da, kada se prestane sa hemijskim reakcijama, kosa počinje ponovo da raste. Ako se to ipak ne desi, neophodno je obratiti se lekaru koji će pregledom ustanoviti stanje kože glave i korena dlake.

Moćni preparati

Najbolji efekat postiže se kada se suplementi udruže sa šamponima i serumima protiv opadanja kose. Kada govorimo o dodacima ishrani, odličnu kombinaciju vitamina i minerala koji povoljno utiču ne samo na kosu već i na kožu i nokte, imaju „Merz Spezial“ dražeje, „Solgar Skin, Nails & Hair“ i „X-lab“ pilule za kosu. Na tržištu se nedavno pojavio i „Super Collagen Beauty“, kolagenske tablete obogaćene vitaminom C i biotinom (B7). Ukratko, zadatak navedenih proizvoda je da hrane vezivno tkivo, što dovodi do toga da kosa, koža i nokti postaju čvršći, elastičniji i sjajniji.

Što se tiče šampona i seruma, predlažemo „Vichy Dercos“ liniju koja, pored ostalog, sadrži i „Aminexil Clinical“ ampule protiv opadanja kose. Sjajne rezultate daje i „ESI Rigenforte“ losion u ampulama koji hrani, tonira i jača kosu i koren dlake, čime se sprečava prekomerno opadanje. Ne smemo zaboraviti ni na svojevremeno veoma tražen „Ervamatin“ losion. Uvek treba imati u vidu i sve oblike preparata s minoksidilom, kako one galenske, tako i fabrički „Pilfud“ losion.

Za one koji prednost daju potpuno prirodnim proizvodima, pogodno je brahmi amla ulje, koje možete pronaći u prodavnicama zdrave hrane. Ovaj čudotvorni eliksir, kombinacija dve naročite ajurvedske biljke, znatno popravlja oštećenu kosu, a pokazao se i kao izuzetno efikasan protiv opadanja. Ne spada u teška i jako masna ulja, struktura mu je slična kokosovom, a prijatan je i miris. Način upotrebe krajnje je jednostavan – dva puta nedeljno utrljajte ulje u kožu glave i narednih dvanaest sati nemojte prati kosu.