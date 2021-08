Ključ lepote nekadašnje mis sveta: Prijanka Čopra otkriva svoje beauty tajne

Prijanka Čopra - Lepota je u jednostavnosti

Prvo što nam je bolivudska zvezda rekla kada smo se našli na čašici razgovora o njenoj bjuti-rutini i omiljenim kozmetičkim proizvoda bilo je pomalo neočekivano i ne baš uobičajeno za otvaranje jedne lajfstajl teme.

- Sve ovo je samo veliki mlin - tvrdi Prijanka Čopra i dodaje da glumački život nije nimalo glamurozan kao što se neupućenima na prvi pogled čini.

‒ Sve je lepo kada posmatrate sa strane. Crveni tepih, haljine poznatih kreatora, ali – to je zaista jedan mlin. Danas sam ceo dan provela u vodi, udarali su me talasi, a sve zbog dva minuta koliko ukupno traje scena u filmu koji snimam.

Tom Munro za Max Factor

Prijanka je više od dvadeset godina u centru pažnje planete. Pored glume bavi se i humanitarnim radom, proglašena je za ambasadora dobre volje Unicefa, a još se sećamo raskošnog venčanja 2018. kada je pevaču Niku Džonasu izgovorila sudbonosno “da”. Nekadašnja mis sveta vlasnica je kompanije koja se bavi proizvodnjom preparata za negu kose Anomaly, a ni to nije sve. Odnedavno je zaštitno lice i saradnik imperije Max Factor.

‒ Veoma sam srećna i uzbuđena što sam postala deo evolucije renomiranog brenda i što zajedno otvaramo novo poglavlje.

Pričaćemo malo o negi, ali i o bildovanju samopouzdanja, društvenoj odgovornosti i lekcijama kroz koje je prošla dok nije naučila kako da se opusti.

‒ Svi bi trebalo da budemo društveno odgovorni. Odrasla sam u Indiji, zemlji kontrasta, gde u istoj ulici možete da vidite i raskošne vile i puku sirotinju, no ima toga i u drugim krajevima sveta. Još kao dete shvatila sam šta svakom ljudskom biću mora da bude omogućeno, a to su, na prvom mestu, sloboda, krov nad glavom, voda i hrana. Niko ne kaže da treba da ispraznite novčanik kako biste pomogli, to vas ne čini filantropom. Najvažnija je briga o drugima, empatija, želja da nešto promenite nabolje. “Budite promena koju želite da vidite u svetu” ‒ rekao je Gandi. Verujem da sve počinje od toga.

U kom periodu života ste sebi bili najlepši?

‒ Sebi sam najlepša kada sam ispunjena samopouzdanjem. Kada nosim odeću u kojoj se osećam dobro, kada mi se sviđa mesto na kom se nalazim, kada radim ono što volim...

Šta vam uliva samopouzdanje?

‒ Verujem u sebe i svoju snagu, fokusiram se na sve što radim, kako u profesiji, tako i u svakodnevnom životu. Znam koje karte mogu da bacim na sto, svesna sam stvari u kojima sam najbolja i njih stalno razvijam. Samopouzdanje je glavna čovekova moć. Naravno, i meni se nekad desi loš dan, ali čim osetim da nailazi, podsetim sebe na ono što najbolje znam i zahvaljujući čemu sam stigla do pozicija na kojima sam danas.

Nedavno ste postali globalni ambasador brenda Max Factor. U čemu, ili kome, pronalazite bjuti-inspiraciju?

‒ U ljudima od kojih učim tajne lepote. To su, pre svih, mejkap-artisti, sa kojima mi se često ukazuje prilika da sarađujem zahvaljujući poslu kojim se bavim. Srećna sam i zahvalna što sam prepuštena rukama i kreativnosti vrhunskih majstora – moje lice im je kao slikarsko platno. Objašnjavaju mi najnovije tehnike i otkrivaju šta je aktuelno, sve saznajem iz prve ruke. Uostalom, oni su ti koji diktiraju trendove.

Omiljeni “look” za crveni tepih?

‒ Imam ih nekoliko, a ne menjaju se već dvadeset godina. Možda bih izdvojila najdraži, na dodeli “Emi” nagrada 2016. godine, u crvenoj haljini sa potpisom Džejsona Vua. Naravno, imala sam i crveni karmin. Sve boje su se savršeno poklopile. Čista magija.

Getty Images

Koliko često stavljate puder kada niste pred kamerama? Imate li posebnu tehniku?

‒ Najvažnija je dobra baza. A mišljenja sam da puder treba tako naneti, da izgleda kao da ga uopšte nemate. Dovoljno je samo da prikrije nedostatke na licu. I da bude prijatan, a ne da se sve vreme osećate kao da imate masku. Najčešće ga nanosim prstima, a potom sve lepo izravnam bjuti-blenderom. Preporučujem Max Factor Facefinity All Day Flawless Foundation, preparat “tri u jedan”, jer predstavlja kombinaciju prajmera, pudera i korektora. Na vama je samo da izaberete nijansu.

Kako izgleda vaša dnevna mejkap-rutina?

‒ Nemam veliku torbu za šminku, odmah da vam kažem. (smeh) Nemam ni vremena da se igram preparatima ili eksperimentišem. Tu je uvek omiljena paleta sa nijansama koje koristim i preko dana i u večernjim satima. Max Factor Masterpiece Nude Palette je fenomenalna. Volim da istaknem oči, u svako doba. Preko dana mi je dovoljna maskara, plus neka blaga senka. Divine Lashes Mascara odlična je za brzo i lako uvijanje trepavica već posle jednog poteza četkicom. Ne stvaraju se grudvice, a volumen je impresivan.

A kad padne noć? Pojačavate li boje na licu u večernjim satima?

‒ U tom periodu odgovaraju mi tamnije nijanse. Sve kod mene mora da bude lako i efikasno, pa se često desi da nanesem tamnu senku preko one koja već stoji na očima. Preferiram „smokey eyes“, ali ne preterujem. Ponekad koristim ajlajner.

Modeling, gluma, filantropija, kozmetičke linije... Mnogo toga ste postigli za svojih 39 godina. Na šta ste najviše ponosni u dosadašnjoj karijeri?

‒ Veoma teško pitanje. Bilo je mnogo prekretnica u životu koje su me odvele drugim, ispostavilo se boljim putevima, bilo je i nekih pogrešnih. Moja porodica, majka, suprug, brat, prijatelji, svi su ponosni na mene, i to je ono što me čini najsrećnijom. Na njih sam ponosna. Uvek gledam napred, ne osvrćem se i ne spavam dugo na lovorikama. Radujem se onom što me čeka.

Kada biste mogli da se vratite u prošlost, šta biste poručili dvadesetogodišnjoj Prijanki?

‒ Rekla bih joj: “I to će proći.” I da se opušta kad god može. U to vreme sebe sam smatrala jednom velikom greškom i često sam se osećala kao da će celo nebo da se sruši na mene. U tridesetima sam shvatila da svet ipak ne funkcioniše tako. I da vreme leči sve.