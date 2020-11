Vitamin C je novi Sveti gral kozmetičke industrije. Vraća licu izgubljeni sjaj, što je sasvim dovoljan razlog da postane deo svakodnevne nege

Vitamin C najtraženiji je sastojak za negu lepote. Zvuči neobično, ali ne i za „Gugl“. Naime, samo ove godine, koja još nije stigla do kraja, najzaposleniji pretraživač na internetu zabeležio je više od milion “potraga” za pojmovima koje smo naveli u prvoj rečenici. To znači da između vitamina C i lepote slobodno možemo da stavimo znak jednakosti.

Jednom od najznačajnijih nutrijenata poverena je važna uloga u održavanju opšteg zdravlja, a u segmentu kozmetičke industrije posvećenom negi kože smatra se Svetim gralom. Osim što jača naš imuni sistem, ovaj univerzalni antioksidans podstiče oporavak tkiva i neutrališe slobodne radikale koji izazivaju stres u koži, čime dovode do njenog preranog starenja, neophodan je za proizvodnju kolagena koji čuva njen kvalitet, elastičnost i sjaj, pomaže u ublažavanju upalnih procesa i smanjivanju pigmentacije, štiti je od raznih neprijatelja iz spoljnog sveta kao što su zagađen vazduh i štetni sunčevi zraci i drugo. Nije čudo što je zauzeo visoku poziciju na listama glavnih sastojaka krema, seruma, preparata za sunčanje i ostalih heroja bjuti-planete.

‒ Vitamin C ima pozitivne efekte na svačiju kožu i treba mu napraviti mesto u svakodnevnoj rutini – tvrde ugledni dermatolozi.

Stručnjaci savetuju da bi ga u negu trebalo uvesti već u dvadesetim godinama, na primer uz serum koji štiti kožu od loših uticaja iz spoljnog sveta i čini je blistavijom. Ali, ne samo tokom zime, kada joj svakako treba pokloniti više pažnje jer zbog niskih temperatura i vetra gubi sjaj i vlažnost, već cele godine, kaže doktor Hauard Murad, koji stoji iza čuvene kozmetičke linije “Murad”.

Pre nego što kupite neki proizvod, prvo pročitajte od čega se sastoji. Vitamin C, koji je obično naveden pod svojim drugim nazivom – askorbinska kiselina, trebalo bi da bude zastupljen u koncentraciji od 10 do 20 odsto. Sve preko toga moglo bi da izazove iritaciju, posebno ako imate osetljivu kožu.

‒ Vitamin C najčešće se koristi u serumima. Nanosite ih ujutru, posle čišćenja lica i pre nego što stavite kremu za sunčanje sa zaštitnim faktorom 30 ili većim – savetuju stručnjaci.

Redovno (i pravilno) nanošenje seruma pomoći će vam u borbi sa borama i tankim linijama koje se s godinama pojavljuju na licu. Koža će postati sjajnija i svežija, bez tragova umora, a sve to možete postići bez odlaska u salon na antiejdžing tretman.

Naravno, preparat treba prilagoditi tipu kože. Ako se pravilno koriste, efekte ćete videti vrlo brzo, već posle nekoliko dana. Najbolji rezutati postižu se kombinovanjem seruma i kreme, kažu dermatolozi. Damama mlađim od 35 godina preporučuje se blaga krema koja obezbeđuje celodnevnu ili celonoćnu hidrataciju, dok bi starije trebalo da koriste one za revitalizaciju i učvršćivanje kože. Imajte na umu da se kozmetički proizvodi drže na tamnom i suvom mestu, daleko od izvora svetlosti i vlažnih ormarića u kupatilu.