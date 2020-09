Glumica Marina Ćosić javnosti je postala poznata po ulozi u seriji “Istine i Laži”, nakon koje su se poslovni uspesi ređali jedan za drugim. Ipak, ona je ovog puta sa svojim pratiocima podelila priču, mnogo interesantniju i dirljiviju od svih uspeha koje je u karijeri ostvarila.

Sve je počelo 4. 9. ove godine, kada je Marina mislila da sa svojim dečkom Nikolom ide u obilazak vinogradima. Iako je sve ličilo na jedan sasvim običan dan, glumica Marina Ćosić doživela je iznenađenje, kog će se godinama sećati kroz osmeh.

– Naša priča je sve samo nije obična i svakodnevna, ali je za ceo život. Ubrzo nakon upoznavanja i početka zabavljanja smo počeli da živimo zajedno, i pričamo o zajedničkom životu i deci i svemu što želimo. Odmah smo se složili i oko zamisli venčanja. Pričali smo često o tome i maštali. Ja nisam imala pojma da čovek mojih snova, želi da mi ispuni snove. Da prikuplja sve vreme informacije od mene mesecima unazad, i planira najveće iznenađenje ikad. – napisala je Marina na svom “Instagramu”, gde je podelila niz fotografija ovog neverovatnog dana.

Објава коју дели Marina Mirković (@marinacosic) дана 11. Сеп 2020. у 10:01 PDT



– 04.09.2020. me je Nikola zaprosio u vinogradu, ne znavši da sam tako zamišljala savršenu veridbu, još odavno kad sam prvi put bila u vinogradima Toskane. Nisam mu nikada rekla taj detalj da ne bih uticala na njegove želje. Zaprosio me je sa najlepšim prstenom koji sam videla, koji ima jos od februara u kuci svojih roditelja. – napisala je glumica i otkrila da je njen verenik planirao ovaj dan, mesecima unazad.

Marina nije ni slutila, da to nije bio ni nagoveštaj kraja iznenađenjima, koja su je tog dana čekala.

– Nakon toga, krećemo ka smeštaju koji je bio zamišljen za proslavu veridbe. Dolazimo tamo, kad – NOVO iznenađenje! Iz svakog ugla kuće u koju smo došli izlaze ljudi. Moje kume, njegov kum, naše porodice i snimatelji. I naravno, Laki. Svi se pojavljuju. Ja sam naravno u šoku tolikom da ne mogu ni jednu reč da izustim. Po ko zna koji put tog dana, iako je i dalje jutro, plačem od sreće koja me je snašla. Sestra me hvata za ruku i vodi u sobu – počinje da me čminka i oblači za slikanje i proslavu veridbe. – napisala je Marina, a onda otkrila neverovatan detalj, koji ju je oduševio!

Објава коју дели Marina Mirković (@marinacosic) дана 11. Сеп 2020. у 10:08 PDT

– Ja vidim odelo koje sam namenila za svadbu, za taj trenutak odlaska u opštinu, koji čekamo već mesecima jer nas je snašla i Korona i dosta nekih tužnih događaja, i nikako da uhvatimo momenat. Ali ON zna šta sam htela da obučem. Danima je “krao” moje stvari iz stana, što nije lako jer ja sve primećujem, i znam tačno gde mi šta stoji. Gledam u Tamaru i pitam: “Jel se ja to udajem danas?” – sa suzama u očima. Tamara mrtva hladna izgovara da su predložili Nikoli da se danas obavi slikanje venčanja koje će da se desi u narednom periodu jer je kuća predivna, pa su mi zato doneli odelo. Izlazim napolje u svom belom odelu, i ne verujem da su svi ljudi tu, moji najblizi. Jedva se suzdržavam da ne pokvarim šminku. Nikola me hvata za ruku i vodi negde dalje. Dolazimo u opštinu, gde nas čeka matičar. Mama prilazi sa bidermajerom i Tamara sa ružicom za mladoženju. Ja se udajem. Udajem se za moje najdivnije biće, i ne moram ni sekunde više da čekam da ga zovem mojim SUPRUGOM, kako sam ga zvala i pre udaje. Oduvek je ON moj muž.

Објава коју дели Marina Mirković (@marinacosic) дана 11. Сеп 2020. у 10:13 PDT

– Tog dana izgovaram svoje drugo najsigurnije DA u životu. – napisala je Marina.

Glumica Marina Ćosić nije bila tipična mlada, nije nosila venčanicu i nije imala svadbu za 500 zvanica. Bila je istovremeno i verenica i supruga, što će svom Nikoli biti dalje kroz život, svakoga dana i sa širokim osmehom na licu.