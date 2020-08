Kada je 2004. osvojila treće mesto u “Zvezdama Granda”, i publika i žiri bili su uvereni da je rođena velika zvezda. Godinu dana kasnije, albumom “Tako mlada” potvrdila je da su bili u pravu. Danas čak i oni koji površno prate dešavanja na estradi tvrde da Tanja Savić nije postigla ni približno onoliko koliko je mogla, a kao glavni razlog pominju njen turbulentni privatni život.

Brak sa Dušanom Jovančevićem, sa kojim je već 11 godina, toliko je buran da je posledice osetila i karijera. Ipak, ovo što se sada dešava gore je od svih ranijih dešavanja. To je nagovestila i postom na „Instagramu“, objavljenim 6. avgusta, a tri dana kasnije, ispod fotografije na kojoj su njeni sinovi, desetogodišnji Maksim i dve godine mlađi Đorđe, napisala je: „Ima već pet dana kako nisam čula njihov glas. Kada kontaktiram porodicu, svi ignorišu. Gde će im duša. Ako pokušam da pozovem ponovo, oni me blokiraju. Ja više ne mogu da ćutim, neka svi već jednom znaju šta mi je učinjeno.“

Šta joj je sve učinjeno ne samo proteklih meseci, već i godina, odlučila je da ispriča za HELLO!. Razgovor smo, ipak, počeli u vedrijem tonu, jer se nekoliko sati ranije, preko video-poziva, videla sa Maksimom i Đorđem.

‒ Sigurna sam da bi mnogo toga želeli da mi kažu, ali kad razgovaramo, nikada nisu sami, pa moraju da budu suzdržani. Po njihovim okicama vidim da su jako srećni što smo ponovo u kontaktu ‒ ispričala je Tanja. Kad smo je pitali da li se čula i sa Dušanom, odgovorila je:

‒ Od kada sam objavila post na “Instagramu” nismo progovorili ni reč. Prethodno smo mnogo sati proveli pričajući, ali se sve svodilo na isto – ja sam pokušavala da ga odobrovoljim, dok je on, kao i obično, manipulisao. U nekom trenutku sam i ja počela da manipulišem njegovim emocijama, da vidim kako će se ponašati. Kao toliko puta do tada, kada bi shvatio da ne može da pobedi, glumio je žrtvu.

Neko vreme uspevala sam da taktiziram, a kad više nisam mogla da izdržim, rekla bih mu sve što mislim. U tim situacijama pokazivao je svoje pravo lice. I tako iz dana u dan… Kad god bi se iznervirao, nije mi dao da čujem sinove. Zovem više puta dnevno, pa mu verovatno dosadim, ali ja samo želim da razgovaram sa svojom decom. Jednom prilikom Đorđe je došao do tatinog telefona i sakrio se u toalet kako bi pričao sa mnom. U pozadini se čuo Dušanov glas i pitanje: “S kim razgovaraš?” Posle odgovora “s mamom” nastala je vika, tokom koje sam jasno čula: “Jesam li ti rekao da ne diraš moj telefon?!”

Mislite li da Dušan sve ovo radi kako bi vas naterao da odete u Australiju jer želi da i dalje živite zajedno ili vam se sveti?

‒ Znam da je očekivao da ću potrčati za njim, jer je i pre dve godine odveo sinove bez mog znanja, pa sam ja pojurila. Bila je to najklasičnija ucena decom, tako je i sada. Strašno je kad vas neko zadržava u braku ili vezi samo zato što bezgranično volite decu i ne možete da zamislite život bez njih. Međutim, više ne mogu da mu opraštam jer samo ja znam sa koliko tuge i straha sam se suočila u trenucima kad nisam znala gde su Maksim i Đorđe. Ostaje mi da mu svojom odlučnošću dam do znanja da više ne može tako da se ponaša prema meni.

Kako je uspeo da dvoje maloletne dece odvede u inostranstvo bez vašeg pristanka?

‒ Od nekoliko verzija koje sam čula, ove zvuče najrealnije. Za dvadeset hiljada evra, koje sam, naravno, ja zaradila, kupio je četiri avionske karte za biznis klasu, da bi na aerodromu rekao da “mama ne može da putuje jer je dobila temperaturu”. To je, verovatno, zvučalo dovoljno uverljivo, a ne bi me čudilo ni da je falsifikovao moj potpis. Uvek je sve papire držao kod sebe, jer je voleo da baš sve kontroliše.

Zašto ste posle njihovog odlaska izjavljivali da i vi smatrate da je za decu bolje da budu u Australiji, i zbog epidemiološke situacije, i zbog škole?

‒ Moja duša zna kako mi je bilo dok sam govorila neistine, ali za to sam imala jak razlog. Znala sam da je spreman da mi uskrati kontakt sa sinovima, bilo je i raznih ucena. Kad je muškarcu povređen ego, spreman je na sve. S druge strane, nadala sam se da će se vratiti s decom, jer je to i govorio. Kao i toliko puta ranije, sve je bila laž. Ovoga puta dobro isplanirana laž.

Da li verujete da će za nekoliko meseci vaši sinovi biti ovde?

‒ Prvo, verujem u Boga. Uvek sam pomagala svima kojima sam mogla, a od dana kada sam upoznala Dušana nisam uradila ništa čime bih ga povredila ili obrukala. Baš ništa. Verujem da pravda mora da pobedi.

Šta vam advokat savetuje?

‒ Ovog trenutka mogu samo da čekam odgovor socijalne službe iz Australije. Moguće je da će i deca ići na razgovor, a ja ne gubim iz vida da su oni već četiri meseca isključivo pod uticajem oca. Protekle dve godine činio je sve da moj angažman oko njih svede na minimum. Ubeđivao me je da gubim vreme radeći stvari koje rade sve mame, poput oblačenja dece. Tvrdio je da nisam dovoljno dobra. Psihički me je ubijao, a ja sam sve to trpela računajući „neka ga, važno je da bude mir“.

Tanja se plaši da njen suprug ne izvrši loš uticaj na sinove

Bojite li se da je sinove pridobio na svoju stranu?

‒ Naravno, jer je dečacima jako važna očinska figura. Tata im je uzor, a ne možete od nekoga ko ima deset godina očekivati da realno proceni situaciju. Doduše, kad su malo porasli, bezbroj puta su mu i oni govorili “nemoj, tata, da piješ”. Obećao bi da neće, ali reč je držao do prve prilike. Situaciju je otežavalo to što je Dušan, kad se naljuti, vrlo naprasit. Mislim da sve žene, koje su bar neko vreme provele sa čovekom sklonom alkoholu, znaju o čemu govorim. On ne shvata da, hteli ili ne, roditelji prave model ponašanja koji deca podsvesno usvajaju. Ne želim da se njih dvojica jednog dana tako ponašaju prema suprugama. Hoću da to sprečim, ako već nije kasno.

Da li su roditelji, sestra, prijatelji ili saradnici pokušavali da vam otvore oči?

‒ Svi su mi skretali pažnju još na početku naše veze, jer je i tada pio. Umeo je da kod mene dođe pijan, a ja sam naivno verovala da je tužan, pa utehu traži u alkoholu. Kako je vreme prolazilo, na neki način uspeo je da uđe pod kožu ljudima iz mog okruženja. Mnogi moji prijatelji su mi okrenuli leđa, a neki su mu čak pomogli pri ovom odlasku u Australiju. Možete da zamislite koliku moć ima.

Postoji li mogućnost da mu po ko zna koji put oprostite?

‒ Ne, ovog puta to ne može da se desi. Tolike sam godine provela objašnjavajući mu šta je dobro, a šta ne. Analizirala sam njegovo ponašanje, pokušavajući da otkrijem uzrok. Kad sam shvatila da mi ne ide, počela sam da kupujem knjige koje se bave psihologijom, ne bi li mi one pomogle da dođem do odgovora. Volela sam ga i pokušavala da sačuvam brak, ali sada se ta ljubav pretvorila u bes. Stvarno više nemam živaca. Godinama mi je unutrašnji glas govorio da grešim, ali sam ga ja uporno ućutkivala. Samu sebe sam ubeđivala da će se sve nekako srediti. Kada je taj glas konačno vrisnuo, shvatila sam da je vreme da počnem da slušam sebe.