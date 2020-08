Pevačica Tanja Savić već neko vreme prolazi kroz pakao. Suprug joj je početkom pandemije korona virusa odveo decu u Australiju, a ona od tada ima priliku da ih viđa samo preko video poziva. Sinovi Tanje Savić provode već nekoliko meseci bez majke, koja im strašno nedostaje, a Tanja je tek sada smogla snage da o svemu otvoreno progovori.

Naime, suprug Tanje Savić na Veliki Petak odlučio je da decu vrati u Australiju, gde tada nije imalo mnogo opasnosti od korona virusa, a pevačica je bila prinuđena da ostane u porodičnoj kući svojih roditelja.

– Ja nisam državaljanin Australije. Imam boravišnu vizu, mogu da uđem i izađem iz Australije kad god poželim. Malo mi je teško palo ovo što sam četiri meseca bez dece. Na Veliki petak moj muž je otišao sa decom u Australiju. Ja sam farbala u četvrtak da bih im odnela jaja u petak. Kada sam otvorila vrata stana, on je bio prazan, bez dečijih stvari, bez kofera, deca nisu bila tu. Ja dva dana nisam znala gde su deca, Dušan je isključio mobilni telefon, bio je neostupan. Posle toga su me zvali novinari. Ja nisam znala šta se dešava sa njima, gde su mi deca, gde mi je muž… Prvo me je pozvao neki ženski glas, novinarka je bila u pitanju i prva rečenica koju sam čula bila je: “Dobar dan, zovem iz crne hronike”. Možete li da zamislite kako sam se osećala, nema mi muža, nema dece dva dana, a oni zovu iz crne hronike. – rekla je pevačica u intervjuu za emisiju “Ekskluzivno”.

– Novinari su me zvali jer sam išla da prijavim nestanak, nisam znala gde su mi deca, on se nije javljao na telefon dva dana. Moje srce je hrabro, to je srce majke, sve žene znaju kako je kad si bez dece toliko dugo. Verujem u Boga i u onu rečenicu dobro se dobrim vraća. Govorim isključivo istinu, ne želim nikoga da osuđujem. Viđam decu samo preko “Vajbera”.

Tanjin sin proslavio je rođendan, a majka nije imala priliku, čak ni da ga zagrli. Za nju je to bio veoma težak udarac.

‒ To je prvi rođendan na kojem nismo bili svi zajedno. Bilo da se radi o mom rođendanu ili njihovom, uvek smo gledali da taj dan provedemo skupa. Čak i kada mi je baš tim danima padalo da radim, uvek sam se trudila i nalazila način da budemo zajedno. Sve to mi je stvarno teško palo, mnogo mi nedostaju, ali šta ću… Bitno mi je da su dobro i da ne pate, da smo svi dobro. Oni su skromni i zaista divni dečaci, zajedno ćemo slaviti čim se vidimo ‒ rekla je Tanja za „Blic“”.

Tanja je u svom poslednjem intervjuu rekla da zaista ne razume svog supruga. Sinovi Tanje Savić odvojeni su od najvažnije, majčinske figure, zbog hira i inata njihovog oca.

– On se meni inati, ali se inati majci svoje dece. Nešto mu je popilo mozak, šta ja ne znam. Ja sam jaka i hrabra žena, što me ne ubije to me ojača, to sam rekla sto puta. – rekla je Tanja.

Za dobrobit svojih sinova istinu je prećutkivala sve ovo vreme, i nije javno iznosila prave činjenice o njihovom nestanku. Sada, kada je uvidela da Dušan ne namerava da popusti, skupila je snagu i o svemu javno progovorila. Pevačica se nada da će uskoro doći taj trenutak da ponovo zagrli svoje sinove, koji joj mnogo nedostaju.