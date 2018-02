Lažni trudovi ili ne: Kako prepoznati da li je vreme za brigu ili za malo mirovanja

Blage kontrakcije materice priprema su za porođaj i sasvim su normalne. Posebno se pojavljuju posle 30. nedelje trudnoće i nisu razlog za uzbunu. Iako se mnoge trudnice brinu kako neće moći da razlikuju prave i lažne trudove, ta briga nije utemeljena. Prva stvar koja će činiti razliku je period pojavljivanja, ali i jačina.

Razlika između pravih i lažnih trudova

Kroz sve nedelje trudnoće materica se prilagođava fetusu oblikom i veličinom. Stvaraju se nove mišićne ćelije, rastežu se mišićna vlakna i ligamenti. Kroz celu trudnoću dolazi do tog pokretanja radi poboljšavanja dotoka krvi do posteljice. Zbog tog “pokretanja” materice dolazi do Braxton-Hicksovih kontrakcija ili kako se laički nazivaju – lažni trudovi. One mogu da započnu već u ranoj trudnoći, ali najčešće se pojavljuju oko 4. i 5. meseca trudnoće, a posebno zadnjih mesec dana pre porođaja.

Glavna razlika između pravih i lažnih trudova je ta što se lažni ne pojavljuju u pravilnom rasporedu, dok se kod pravih pojavljuju u veoma pravilnom periodu koji postaje sve kraći. Ako počnete da se krećete lažni trudovi će prestajati sami od sebe, dok kod pravih ne postoji ništa što će smiriti grčeve i bolove. Kod lažnih su kontrakcije kratkotrajne. Razlika je takođe u tome što se kod lažnih trudova bol osjća iz stomaka, a kod pravih u dnu kičme i tek postepeno prelazi na stomak.

Lažni trudovi su odlična prilika za vežbanje disanja koja će trudnicama pomoći kada dođe do pravog porođaja. Pravilno disanje će pomoći da ublažite bolove, smanjite napetost i dovedete dovoljno kiseonika i hranjivih materija detetu.

Braxton-Hicksove kontrakcije mogu da pojačaju aktivnost, pune bešike, dodiri stomaka, seks u trudnoći i dehidratacija trudnice. Kod prvorotkinja je uobičajeno da se lažni trudovi čak nikada ni ne pojave. Razlikovaćete ih od bebinih pokreta u materici jer će u tim trenucima stomak postati tvrd i napet kad se beba pomera, gura ili trlja. Pravi trudovi se osećaju u području celog stomaka.

Vreme za zabrinutost kod lažnih trudova su oni ponavljajući koji postaju sve bolniji. Takvi mogu da izazovu širenje vrata materice dok beba još nije spremna za život izvan nje. Oni se mogu dogoditi i usled teške fizičke napetosti, nošenja teškog tereta, naprezanja i izlaganja stresnim situacijama. Zatezanje materice može da se dogodi i prilikom urinarnih infekcija, cista na jajnicima i kamenaca. Iako lažni trudovi nisu razlog za brigu, obratite se ginekologu čim se pojave.

Prepoznaćete ako se radi o pravim trudovima

Glavna razlika koja se događa pre porođaja i kod pravih trudova je pucanje vodenjaka. Ako su trudovi sve jači i bolniji, a razmaci između njih sve kraći vreme je za porođaj. U tim trenucima možete leći na leđa savijenih nogu i lagano šakama pritisnuti stomak. Ako je napet toliko da ne možete gurnuti vrške prstiju, to što osećate je stezanje materice. Ona se, kao i svaki drugi mišić, može stegnuti u potpunosti. Ako dođe do pucanja i trudova koji imaju pravilan ritam, vreme je da odete u bolnicu i pripremite se za porođaj.